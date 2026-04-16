"Mord im Dorf" True-Crime-Fall im 150-Seelen-Dorf: Der Würger mit dem blauen Seil befindet sich in ihrer Mitte Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Claudia Frickel Der Mörder benutzte ein blaues Seil. Konnte ihn die Polizei dadurch ausfindig machen? Bild: stock.adobe.com / stock.adobe.com / stock.adobe.com

Eine junge Frau kommt vom Feiern nach Hause. Nur wenige Meter trennen Anja B. von ihrem Elternhaus - doch genau dort lauert der Mörder. Wohnt er etwa selbst in dem idyllischen Dorf Rietzel in Sachsen-Anhalt? Die neue True-Crime-Serie "Mord im Dorf" geht dem Fall nach.

Freitag, 17.04. 20:15 Uhr • Mord im Dorf "Mord im Dorf" im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Eine junge Frau verschwindet spurlos in einem winzigen Dorf Kurz vor Mitternacht verlässt Anja B. eine Diskothek in Burg, Sachsen-Anhalt. Die 20-Jährige ist dort oft zum Feiern und Tanzen unterwegs, manchmal bis frühmorgens. Eines Tages ist die Physiotherapeutin jedoch früher auf dem Nachhauseweg. Sie ist müde. Ein langer Arbeitstag liegt hinter ihr. Nur knapp 22 Minuten dauert die Heimfahrt bis ins kleine Dorf Rietzel, wo sie mit ihren Eltern auf einem Bauernhof lebt. Gegen Mitternacht stellt Anja B. ihr Auto in den Carport. Von dort sind es gerade mal 30 Schritte bis zur Haustür. Doch dort kommt sie nie an. Früh am nächsten Morgen findet die Zeitungs-Zustellerin den Geldbeutel der jungen Frau auf der Straße. Sie gibt ihn in der Bäckerei des Ortes ab. Die Mitarbeiterinnen wollen das Portemonnaie später der Familie geben. Niemand denkt sich etwas dabei. In dem 150-Seelen-Dorf kennen sich alle. Ortsvorsteherin Doris Kühne sagt: "Die Leute stehen hier sehr eng zusammen und helfen sich gegenseitig."

In Rietzel leben im Grunde friedliche Menschen. Doris Kühne, Ortsvorsteherin

Doch als die Eltern von dem Geldbeutel erfahren, wissen sie: Es muss etwas passiert sein. Denn ihre Tochter ist nicht zu Hause, ihr Handy ist ausgeschaltet. Die Polizei startet eine großangelegte Suchaktion mit Hundestaffel und Polizeihubschrauber. Auch viele Dorfbewohner:innen beteiligen sich. Aber Anja B. ist wie vom Erdboden verschluckt. Was ist in der Nacht des 10. Juni 2005 geschehen? Wo ist die junge Frau geblieben? Warum wird sie nicht gefunden? Leider stellt sich bald heraus: Es ist etwas Furchtbares geschehen, wie die neue True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" erzählt.

Das Rätsel des blauen Seils 16 Tage nach dem Verschwinden von Anja B. macht der Besitzer eines Angelteichs eine schreckliche Entdeckung: Im Wasser treibt eine Leiche. Schnell wird klar: Es ist die vermisste 20-Jährige. Sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Der Täter warf den Körper ins Wasser und beschwerte ihn mit Ziegelsteinen. Der Teich ist nur fünf Kilometer von Anjas Elternhaus entfernt. Im Dorf herrscht "totale Fassungslosigkeit" und Angst, wie Ortsvorsteherin Kühne berichtet. Denn schließlich geht ein Mörder um. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf das blaue Kunststoffseil, mit dem die junge Frau gefesselt war. Seltsamerweise wurde es mit einer Flamme durchtrennt. Dann fällt einem Beamten auf, dass es wenige Monate zuvor einen ähnlichen Fall in einem Nachbardorf gab: Eine 61-jährige Frau war gefesselt, geknebelt und vergewaltigt worden. Der Täter hatte eine Mullbinde genutzt, die ebenfalls mit einer Flamme durchtrennt worden war. Handelt es sich um den gleichen Mann? Kommt er etwa aus der Umgebung?

Jetzt ist klar: Der Täter muss sich in der Gegend auskennen. Anita Lange, ehemalige Kripo-Chefin von Stendal

Aber auch das merkwürdige Seil und das Vorgehen bringen die Polizei nicht auf die Spur des Mörders - ein Zufall hingegen schon. Als herauskommt, wer es ist, werden die schlimmsten Befürchtungen der Dorfbewohner:innen wahr: Der Killer ist einer aus ihrer Mitte. Wie die Polizei den Täter schließlich überführt und was in der Nacht des Mordes geschehen war, siehst du in der neuen Folge von "Mord im Dorf". Dort kommen neben Ermittler:innen auch Anwohner:innen zu Wort.

True-Crime trifft Dorf-Romantik: Jetzt gleich den nächsten Fall streamen! Ganze Folge Mord im Dorf Das Skelett im Brunnen Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.03.2026 • 29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Mord im Dorf" immer freitags um 20:15 Uhr In der neuen True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" geht es um Kriminalfälle, die sich inmitten dörflicher Gemeinschaften zugetragen haben. Jede Folge bringt schockierende Wahrheiten über Mord und Totschlag ans Licht und offenbart Motive wie Schulden, Neid, Eifersucht und Familiendramen. Die Episoden kannst du freitags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins ansehen und auf Joyn kostenlos streamen.