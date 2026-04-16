Die "Großstadtrevier"-Legende "Praxis mit Meerblick"-Dickkopf Marc Zwinz: Wie sieht sein Privatleben aus? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Gastwirt Ole Fleet (Marc Zwinz, Zweiter von links) will trotz eines Rückenleidens wieder in seinen Imbiss. Bild: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Meist ist er als gutmütiges Nordlicht zu sehen, doch Marc Zwinz kann auch anders. Seit seinem Ausstieg beim "Großstadtrevier" im Jahr 2020 kennen wir den gebürtigen Lübecker vor allem als Taxifahrer in "Dr. Nice". Jetzt verkörpert er einen sturköpfigen Patienten in der "Praxis mit Meerblick".

Ein finanziell angeschlagener Imbissbesitzer, der trotz heftiger Rückenschmerzen seinen Laden nicht im Stich lassen möchte: In dieser Rolle ist Marc Zwinz nun in "Praxis mit Meerblick" zu sehen. Kein leichter Notfall für die Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn). Die Schmerzen sind alarmierend, doch der von Zwinz gespielte Ole Fleet will in der Episode "Der Dickkopf", die am 17. April im Ersten läuft, nur eine Spritze. Und dann schnurstracks zurück zu seinem Imbiss. Schließlich will ein Konzertabend organisiert werden. Doch damit gehen die Scherereien erst los.

Freitag, 17.04. 20:15 Uhr • Praxis mit Meerblick Der Dickkopf Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Marc Zwinz: Ab 2009 die gute Seele vom "Großstadtrevier" Der in Lübeck geborene Darsteller spielte zwar mit 14 schon im Schultheater mit, studierte nach seinem Abitur aber erst mal Politische Wissenschaften am Otto-Suhr-Institut in Berlin. Erst im Alter von 24 Jahren sattelte Marc Zwinz um: Er machte von 1998 bis 2002 eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Nach einem festen Engagement am Nationaltheater Mannheim ist er seit 2005 vornehmlich in Film und Fernsehen unterwegs. Vier Jahre später landete der heute 51-Jährige in einer Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben schien. Lange Zeit war er als gutmütiger Polizist Hannes Krabbe in der ARD-Serie "Großstadtrevier" zu sehen. Er liebe Hannes' "exzentrische Versuche, es seiner Chefin recht zu machen" genauso wie dessen "nachdenkliche Beharrlichkeit, mit der er manchmal Ideen verfolgt, an die außer ihm niemand glaubt", sagte Marc Zwinz später rückblickend. Dank seiner Körpergröße von 1,97 Metern stieß sich der Schauspieler so manches Mal den Kopf an den Türrahmen des Reviers, wie er einst während einer Backstage-Tour verriet. "Aber ich bin das gewohnt. Bei der Größe stößt man sich eigentlich überall den Kopp an." Auch im Krimi "Mord mit Aussicht" trat er 2012 auf: In der Folge "Die Saat des Bösen" stand Zwinz als knorriger Imker mit rotem Rauschebart vor der Kamera, den nicht mal der Vorwurf, ein Verbrechen begangen zu haben, aus der Reserve lockte. Mit der Episode "Die Freiheit", ausgestrahlt im Mai 2021, endete seine Zeit in der Kultserie "Großstadtrevier". "Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem PK 14, das ist in Hundejahren schon kaum messbar, in Serienjahren ist es beinahe ein Wunder!", sagte Marc Zwinz zu seinem Abschied.

Ex-Hooligan, pädophiler Pädagoge: Marc Zwinz kann auch "fies" Doch manchmal kann der erste Eindruck vom gutherzigen Riesen täuschen: Marc Zwinz hat in seiner Karriere schon manch zwielichtige Gestalt verkörpert. Etwa im Film "66/67 - Fairplay war gestern" aus dem Jahr 2009. Darin ist er als Fan des Fußballklubs Eintracht Braunschweig zu sehen, der sich verzweifelt bemüht, seine Vergangenheit als knallharter Hooligan hinter sich zu lassen. Noch einen Zahn schärfer war sein Part im Werk "Im Namen meines Sohnes" (2015). In der Verfilmung einer realen Geschichte spielt Marc Zwinz einen Pädagogen, der zunehmend in den Fokus der Ermittlungen einer Missbrauchs- und Mordserie an Internatsschüler:innen gerät. Herzzerreißend dagegen sein Auftritt in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" im September 2025. In der Folge "Annehmen" verkörpert Zwinz Yuri Maibaum, den verzweifelten Vater eines schwer herzkranken Sohnes. Maibaum will nicht akzeptieren, dass sein Junge sterben möchte.

Der Schauspieler Marc Zwinz überzeugt sowohl in lustigen auch auch in ernsten Rollen. Bild: ARD/Michael Kremer

Seit 2023: Marc Zwinz als glückloser Taxifahrer in "Dr. Nice" Einen wiederkehrenden Part hat Marc Zwinz aktuell in der ZDF-Serie "Dr. Nice". Darin ist er in den ersten neun Folgen als Taxifahrer Horst Niebel zu sehen. Auch künftig soll er immer wieder als Chauffeur auftauchen, der eigentlich Größeres mit seinem Leben vorhat, aber nicht so richtig aus dem Quark kommt.