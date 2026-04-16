Notfall am Set Schock für "Dr. Pimple Popper": Sandra Lee erleidet Schlaganfall - Aus für die Serie? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Dr. Sandra Lee aus der Serie "Dr. Pimple Popper" erkannte die Anzeichen zu spät. Bild: ABACAPRESS

Im US-TV und auf Joyn gibt Dr. Sandra Lee alles für ihre Patient:innen. Vor einigen Monaten stand aber ihre eigene Gesundheit im Fokus. Die Dermatologin spricht offen über die Folgen der plötzlichen Durchblutungsstörung im Gehirn.

Die US-Dermatologin Sandra Lee, bekannt aus der TV-Sendung "Dr. Pimple Popper", hat während laufender Dreharbeiten einen Schlaganfall erlitten. Im amerikanischen Fernsehen kümmert sie sich normalerweise um die Hautprobleme anderer Menschen. Dieses Mal war sie selbst Patientin - und das, ohne es zunächst wahrhaben zu wollen. Der Vorfall ereignete sich bereits im November, wie sie im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erklärt. Zunächst tat Sandra Lee ihre Beschwerden als harmlos ab. "Ich hatte etwas, das ich für eine Hitzewallung hielt. Ich schwitzte extrem und fühlte mich nicht wohl", schildert die 55-Jährige. Trotzdem drehte sie weiter und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.

Sandra Lee in "Dr. Pimple Popper" anschauen Die Arzt-Serie kostenlos auf Joyn streamen

Im Verlauf des Drehtages verschlechterte sich ihr Zustand jedoch, Lee klagte über Schmerzen im Bein. Sie beschreibt, dass ihr Verhalten plötzlich auffällig wurde: "Ich streckte die Hand aus, und sie sackte langsam zusammen. Mir fiel auf, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken und deutlich zu artikulieren. Ich dachte: 'Habe ich einen Schlaganfall?'", erzählt sie "People".