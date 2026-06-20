Auf den Spuren von Tom Cruise "Abbruch! Abbruch!" Steven Gätjen erinnert sich an gefährlichsten Moment seines Lebens Aktualisiert: Vor 14 Minuten von Jan Islinger Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas Steven Impossible: Schafft Steven Gätjen einen filmreifen Action-Stunt? Videoclip • 18:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Den wahrscheinlich gefährlichsten Moment seine Karriere erlebte Steven Gätjen bei "Duell um die Welt". Für einen Stunt à la Tom Cruise muss er sich von einem fahrenden Lkw aus an die Strickleiter eines Helikopters klammern - doch plötzlich ging alles schief.

Steven Gätjens gefährlichste Mission Tom Cruise (l.) und Steven Gätjen bei der Weltpremiere von "Mission Impossible: Rogue Nation" 2015 in Wien. Bild: Imago / K.Piles

Einmal wie Tom Cruise sein … Für Moderator und Filmliebhaber Steven Gätjen steht der Hollywood-Star unangefochten auf Platz 1 der besten Schauspieler:innen aller Zeiten. Die beiden kennen sich seit Jahren, der Filmexperte führte schon etliche Interviews mit Cruise. Und der verhalf Steven sogar zu einem Mini-Auftritt in seinem Film "Mission Impossible: Rogue Nation". Doch für die wahre Tom-Cruise-Challenge musste Steven sich auf ein Spielchen mit Joko und Klaas einlassen - und zwar bei "Duell um die Welt". Nun spricht er im Podcast "Zwischen den Zeilen" rückblickend über den wohl gefährlichsten Stunt seines Lebens - und warum der um ein Haar schiefgegangen wäre.

Steven Gätjens persönliche "Mission Impossible" Als Moderatorin Bettina Böttinger das Interview eröffnet, will sie von Steven direkt wissen, wie er diesen "lebensgefährlichen" Moment gemeistert hat. Gemeint ist eine Szene aus der allerletzten Folge "Duell um die Welt", in der der Hollywood-Experte für Team Joko antrat. Um "die Beziehung zu Tom Cruise zu verbessern", hatte sich Klaas eine besondere Gemeinheit für Steven ausgedacht - einen Stunt im "Mission Impossible"-Style. Steven musste einem fahrenden Tanklaster hinterherrennen, diesen erklimmen, anschließend einen Kampf mit dem Fahrer des Lkws auf dem Dach bewältigen - alles bei voller Geschwindigkeit, während der Laster von einem Stock gelenkt wurde - und sich schließlich per Strickleiter von einem Helikopter wegfliegen lassen! Stevens ganz eigener Tom-Cruise-Moment also.

Ich hab extrem großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt. Steven Gätjen

Moderatorin Bettina Böttinger zeigt sich immer noch fassungslos, dass Steven einen so gefährlichen Stunt selbst durchgeführt hatte. Ihre erste Reaktionen, als sie den Clip gesehen hat?

Ich glaube nicht, was ich sehe! Bettina Böttinger

Doch Steven meint, wirklich Angst habe er nicht gehabt. Eher gesunden Respekt. Und Schiss davor, dass ihm die nötige Puste fehlen könnte, überhaupt den fahrenden Lkw zu erreichen. "Es gibt doch nichts Peinlicheres, als wenn ich nach Budapest fliege, da irgendwo in die Walachei fahre an den Balaton. Und dann müssen sie das zehmal drehen, weil ich zu langsam bin für den Lkw", scherzt er im Interview.

Die ganze Folge "Duell um die Welt" mit Steven Gätjen Ganze Folge Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas Das letzte Duell um die Welt Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.12.2025 • 167 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine überraschende Wendung für First-Take-Steven Doch es sollte anders kommen. Tatsächlich absolvierte Steven Gätjen die Action-Sequenz direkt beim ersten Versuch - leider mit einem kleinen Haken: "Ich hab's beim ersten Mal perfekt geschafft. Doch dann hat die Crew gesagt: 'Hör zu, Steven. Wir brauchen noch mehr Material. Würdest du diesen Stunt noch mal machen?'" Bei TV- und Kino-Produktionen ist dieses Vorgehen gang und gäbe, um genügend Film-Material für den Schnitt zu erzeugen. Schließlich will man am Ende aus dem Vollen schöpfen - gerade bei Action-Sequenzen. Blöd nur für den 53-Jährigen, der froh war, dass es direkt geklappt hat. Half aber nichts. Es ging noch mal rauf den Lkw, denn auch der Filmliebhaber will für seinen persönlichen "Mission Impossible"-Moment das perfekte Ergebnis rausholen.

Eine Windböe ändert alles Steven Gätjen auf den Spuren von Tom Cruise bei "Duell um die Welt": Von einem fahrenden LKW direkt an die Strickleiter eines heranfliegenden Helikopters: ein Hauch von "Mission Impossible". Bild: Joyn

Auch beim zweiten Versuch läuft zunächst alles nach Plan. Steven schafft es an die Leiter, erklimmt das Dach des Lkws und streckt seinen Widersacher nieder. Doch plötzlich wird es gefährlich. "Die brenzliche Situation war ja […], ich war am Lkw gesichert. Aber es gab diesen Punkt, wo ich mich abschnalle und an die Strickleiter schnalle […]. Und da gab's den Moment, wo ich an beiden fahrenden und fliegenden Objekten befestigt war." Theoretisch könne man sich in dem Moment schwer verletzen, erklärt er weiter. Auf keinen Fall dürfe es aber passieren, dass der Lkw abdriftet oder eine Windböe den Helikopter erwische. Doch das letztgenannte Horror-Szenario trat ein. Während Steven an den beiden Sicherungen befestigt war, kam der Hubschrauber ins Straucheln. "Als auf einmal der Helikopter in eine Windböe kam und weggezogen hat, merkte ich, wie er mich mitzieht."

Abbruch! Abbruch! Stuntman Tom

Der Stuntman wird zum Retter in der Not Stuntman Tom, der den Fahrer des Lkws und Stevens Box-Gegner auf dem Dach verkörperte, war auch für dessen Sicherheit zuständig. Als Tom die Gefahr bemerkte, riss er blitzschnell beide Sicherungen von ihm, damit der Oscar-Reporter sich nicht verletze. Der Dreh wurde abgebrochen, Steven blieb unverletzt. Doch auch der Respekt blieb.

Das waren so diese zwei Sekunden, in denen ich mir dachte: Okay, da hast du dein Glück ein bisschen zu sehr herausgefordert. Steven Gätjen

Am Ende ging die Sache noch mal gut aus. Steven hat mittlerweile seine ganz persönliche Action-Sequenz und erinnert sich gern zurück an den Moment. "Ich hab das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Dieses Gefühl wie 'Mission Impossible' und 'Top Gun': Das war ein so gigantisches Gefühl! Im Nachhinein - auch wenn ich im Vorfeld alle verflucht habe, eines der besten Dinge, die ich jemals gemacht hab." Sollte er den Clip zu Gesicht bekommen, dürfte ja selbst Tom Cruise ein bisschen neidisch werden.

8 Staffeln Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas Alle Folgen anschauen Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in die finale Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen