Unerwarteter OSCARS®-Moment "Sabotieren mir mein Interview": Kuriose Szene bei den OSCARS® 2026 mit Steven Gätjen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Steven Gätjen ist seit Jahren für ProSieben bei den OSCARS® vor Ort. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der rote Teppich der OSCARS® schreibt seine eigenen Regeln. Für Steven Gätjen wird die OSCAR®-Nacht 2026 zu einer Geduldsprobe: Stars, die abwinken, Gespräche, die kaum beginnen, bevor sie schon wieder enden. Bis der Abend plötzlich eine unerwartete Wendung nimmt.

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Steven Gätjen kämpft bei den OSCARS® 2026 um jedes Interview Seit 2017 moderiert Steven Gätjen jährlich die OSCAR®-Übertragung für ProSieben. Bereits von 2000 bis 2002 und erneut von 2007 bis 2015 berichtete er für das deutsche Fernsehen von der bedeutendsten Filmpreisverleihung der Welt - und kennt die Tücken des roten Teppichs in Los Angeles wie kaum ein anderer: Flüchtige Begegnungen, Stars, die von ihrem Management durch die Menge gelenkt werden und im nächsten Moment bereits verschwunden sind - all das gehört für ihn zum vertrauten Bild. In diesem Jahr aber fordert der Abend selbst den Medienprofi heraus. Gleich zu Beginn setzt Ethan Hawke den Ton für den Abend. Der Schauspieler steht kurz vor Steven Gätjens Mikrofon, das Gespräch nimmt gerade Fahrt auf - da greift sein Management ein und lotst ihn weiter. Was folgt, ist eine Fortsetzung desselben Musters: Star um Star passiert den ProSieben-Moderator, ohne innezuhalten. Gätjen nimmt es mit der Gelassenheit eines erfahrenen Medienprofis und wendet sich direkt an das Publikum.

Ich hoffe, ihr habt Spaß, auch wenn die Ausbeute sehr karg ist. Steven Gätjen

Auch Hollywood-Kenner Scott Orlin, der den Moderator seit Jahren mit seinen Kontakten unterstützt und Interviewmöglichkeiten organisiert, stößt in dieser Nacht an seine Grenzen. Der rote Teppich zeigt sich dieses Jahr von seiner ungnädigsten Seite, auch wenn Steven Gätjen hier sein Bestes gibt.

Die Wiederholung der OSCARS®-Verleihung kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Oscars Oscars® 2026: Verleihung der Academy Awards Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.03.2026 • 178 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

OSCARS® 2026: Jimmy Kimmel rettet Steven Gätjens Abend Dann betritt Jimmy Kimmel den roten Teppich - und mit ihm kommt Bewegung in den Abend. Der 58-jährige Gastgeber von "Jimmy Kimmel Live!" gehört zu den bekanntesten Gesichtern des amerikanischen Fernsehens und steuert zunächst auf Guillermo zu, seinen langjährigen Show-Sidekick, der für den US-Sender ABC am roten Teppich steht. Doch dann tritt Kimmel zu Gätjen hinüber - und liefert damit den vielleicht überraschendsten Moment des deutschen OSCAR®-Abends. Denn Guillermo hat dafür wenig Verständnis. Mit gespielter Empörung fährt er dazwischen: "Sie sabotieren mir mein Interview." Kimmel reagiert schlagfertig mit einem Grinsen: Ein Krieg zwischen Mexiko und Deutschland solle durch diesen Auftritt jedenfalls nicht entstehen. Zum Abschied verweist er noch auf die deutsche Herkunft seines Nachnamens - und schon ist der denkwürdige Moment wieder vorbei. Für Steven Gätjen aber bleibt er ein Highlight dieser Nacht. Dass Jimmy Kimmel überhaupt so unbeschwert bei den OSCARS® auftritt, ist keineswegs selbstverständlich. Mitte September 2025 setzte ABC Kimmels Late-Night-Show nach politisch aufgeladenen Äußerungen des Moderators vorübergehend ab - ein Schritt, den viele Beobachter:innen als Reaktion auf Druck aus dem politischen Umfeld der Trump-Administration werteten und als Einschränkung der Meinungsfreiheit kritisierten. Seit dem 23. September ist "Jimmy Kimmel Live!" zwar wieder auf Sendung, jedoch nicht mehr flächendeckend. Auf dem roten Teppich des Dolby Theatre jedenfalls ließ sich davon nichts spüren. Der Late-Night-Host zeigte sich in Bestform - und bescherte dem deutschen Publikum einen dieser seltenen, ungeschriebenen Momente, für die die OSCARS® mittlerweile bekannt sind.