Erstmals ermitteln Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox, l.) und Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler, r.) zusammen. Bild: ZDF/Adrian Gross

Die geplante Neuauflage der ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff" sorgte zuletzt für viele Schlagzeilen. Im ersten Film "Thüringenkrimi - Gerechtigkeit" ermitteln Golo Euler und Emily Cox zum mysteriösen Unfalltod einer Frau.

Das erwartet dich in der neuen Episoden Auf dem Weg nach Jena kommt die angesehene Dubliner Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox) mit dem Auto an einer Unfallstelle vorbei: Eine junge Frau ist mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei gestorben. Bei der Toten handelt es sich um die Familienrichterin Sophie Nöll (Janina Stopper). Wegen der von ihr gesprochenen Urteile wurde Nöll in der Vergangenheit häufiger bedroht. Für den neuen Hauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler) und seinen Kollegen Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) ergibt sich so ein großer Kreis an potenziellen Verdächtigen. Denn wie die Obduktion ergibt, wurde die Fahrerin vor dem Unfall bewusst mit einem Laser geblendet.

So schlagen sich die neuen Figuren Mit "Theresa Wolff - Nebel" endete die ZDF-Krimireihe im November 2025 unter ihrem alten Titel: Bei Ermittlungen im Drogenmilieu wurden der titelgebenden Rechtsmedizinerin (Nina Gummich) selbst lebensbedrohliche Substanzen verabreicht. Die damalige Nahtoderfahrung führt ihr Kollege Bernhard Zeidler (Peter Schneider) im neuen Krimi als Begründung für das Fehlen der beliebten Figur an. Der bisherige Kommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) wiederum, heißt es, sei "zurück nach Hamburg" gegangen. Sowohl Golo Euler als auch Emily Cox machen ihren Job als Nachfolger beziehungsweise Nachfolgerin gut. Der Film ist wie die Vorgängerfilme spannend und überrascht am Ende. Mala Murphy gleicht ihrer Vorgängerin in einer Sache besonders: Wie Theresa Wolff unterhält sie sich gerne während der Obduktion mit ihren Toten und stößt dabei nicht selten auf neue Erkenntnisse.