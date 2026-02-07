Mit Golo Euler und Emily Cox
Der "Thüringenkrimi" kommt heute zurück: So schlagen sich die neuen Stars in "Gerechtigkeit"
Die geplante Neuauflage der ZDF-Krimireihe "Theresa Wolff" sorgte zuletzt für viele Schlagzeilen. Im ersten Film "Thüringenkrimi - Gerechtigkeit" ermitteln Golo Euler und Emily Cox zum mysteriösen Unfalltod einer Frau.
Das erwartet dich in der neuen Episoden
Auf dem Weg nach Jena kommt die angesehene Dubliner Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox) mit dem Auto an einer Unfallstelle vorbei: Eine junge Frau ist mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei gestorben. Bei der Toten handelt es sich um die Familienrichterin Sophie Nöll (Janina Stopper). Wegen der von ihr gesprochenen Urteile wurde Nöll in der Vergangenheit häufiger bedroht. Für den neuen Hauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler) und seinen Kollegen Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) ergibt sich so ein großer Kreis an potenziellen Verdächtigen. Denn wie die Obduktion ergibt, wurde die Fahrerin vor dem Unfall bewusst mit einem Laser geblendet.
"Gerechtigkeit" im Livestream
So schlagen sich die neuen Figuren
Mit "Theresa Wolff - Nebel" endete die ZDF-Krimireihe im November 2025 unter ihrem alten Titel: Bei Ermittlungen im Drogenmilieu wurden der titelgebenden Rechtsmedizinerin (Nina Gummich) selbst lebensbedrohliche Substanzen verabreicht. Die damalige Nahtoderfahrung führt ihr Kollege Bernhard Zeidler (Peter Schneider) im neuen Krimi als Begründung für das Fehlen der beliebten Figur an. Der bisherige Kommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) wiederum, heißt es, sei "zurück nach Hamburg" gegangen.
Sowohl Golo Euler als auch Emily Cox machen ihren Job als Nachfolger beziehungsweise Nachfolgerin gut. Der Film ist wie die Vorgängerfilme spannend und überrascht am Ende. Mala Murphy gleicht ihrer Vorgängerin in einer Sache besonders: Wie Theresa Wolff unterhält sie sich gerne während der Obduktion mit ihren Toten und stößt dabei nicht selten auf neue Erkenntnisse.
Darum kommt Theresa Wolff zurück
Allzu sehr gewöhnen solltest du dich an Mala Murphy nicht: Wie inzwischen bekannt ist, wird Emily Cox die Reihe nach nur zwei Filmen wieder verlassen. Grund dafür war die Geburt ihres ersten Kindes im Frühjahr 2025. Auch Nina Gummich hatte die Reihe einst für eine Babypause verlassen. Die Geburt ihres Sohnes hatte die Schauspielerin im Oktober 2024 öffentlich gemacht.
Es bleibt spannend, wie Mala Murphy aus den künftigen Drehbüchern herausgeschrieben wird. Ihr zweiter und letzter Film unter dem Arbeitstitel "Thüringenkrimi - Heilung" ist bereits abgedreht. Ersetzt wird sie am Ende durch ihre Vorgängerin Theresa Wolff. Denn Nina Gummich stand für den Film "Thüringenkrimi - Cash" (Arbeitstitel) Ende 2025 wieder vor der Kamera. Ausstrahlungstermine für die beiden Filme gibt es bislang noch nicht.
