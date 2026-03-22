Berufswunsch verfehlt? "Eine bessere Welt"-Star Peri Baumeister verrät: Diesen Job wollte sie eigentlich machen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Peri Baumeister als Geologin Elena im ZDF-Thriller "Eine bessere Welt". Darin fordert die Protagonistin unter anderem ein CO2-Budget für Privatpersonen - und wird dafür angefeindet. Bild: ZDF/Julia Feldhagen

Ihr Vater war Schauspieler, auch ihre Halbschwester Muriel ist im selben Beruf. Peri Baumeister träumte als Kind erst mal davon, Doppeldecker-Busse zu fahren. Im Thriller "Eine bessere Welt" zeigt die Berlinerin einmal mehr, dass auch sie vor der Kamera bestens aufgehoben ist.

Schau "Eine bessere Welt" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 23. März um 20:15 Uhr einschalten!

Wie ergeht es einem Menschen, der Zielscheibe eines Shitstorms geworden ist? Um dieses Thema dreht sich der ZDF-Thriller "Eine bessere Welt". Peri Baumeister spielt darin die Wissenschaftlerin Elena Stanat. Diese plädiert in einer Talkshow für einen radikaleren Umweltschutz. Und bekommt es anschließend mit einem wütenden Internet-Mob zu tun. Von Herabwürdigungen und Beleidigungen bis zu handfesten Drohungen ist alles dabei. Stanat gerät zunehmend in Panik. Im Film, der am 23. März ausgestrahlt wird, verkörpert Baumeister sehr eindrucksvoll die leidgeprüfte Protagonistin. Nicht nur, weil die 1986 in Berlin geborene Schauspielerin ihr Handwerk bestens versteht. Sondern auch, weil sie selbst schon Erfahrungen mit Shitstorms gemacht hat.

"Körperlich habe ich das noch lange gespürt": Peri Baumeister über ihre Erfahrung mit Cybermobbing In einem Interview mit dem Mediendienst teleschau erklärte die Schauspielerin dazu kürzlich: "Ich musste ähnlich wie meine Filmfigur Elena immer wieder die Kommentare über mich lesen." Sie habe dabei noch das Glück gehabt, dass ihr Handy kaputt war und sie nicht den vollen Zugang zu Social Media nutzen konnte. "Der Hass traf mich also eher in Wellen, nicht geballt. So konnte ich genau das tun, was man im akuten Fall rät: Ruhe bewahren", erinnert sich Peri Baumeister. Ihre Recherche in der Vorbereitung auf die Rolle der Wissenschaftlerin habe ihr aber auch gezeigt: "Digitale Gewalt richtet dieselben Folgen an wie körperliche Gewalt." Die Psyche mache da keinen Unterschied. Obwohl die Wogen sich nach etwa einer Woche langsam glätteten, stellt sie im Interview fest: "Körperlich habe ich das noch lange gespürt."

Peri Baumeisters Schwester Muriel ist Oberärztin in der "Spreewaldklinik" Seit 2011 ist Peri Baumeister regelmäßig im Kino und im TV zu sehen. Ihr Vater Edwin Noël-Baumeister war Schauspieler, und ihre 14 Jahre ältere Halbschwester Muriel verkörpert seit 2024 in der SAT.1-Serie "Die Spreewaldklinik" die Chefärztin Dr. Barbara Berg. Auch ihr Halbbruder Lukas B. Amberger verdient als Darsteller seine Brötchen. Eine Selbstverständlichkeit war ihre Karriere dennoch nicht. "Mein erster Berufswunsch war Busfahrerin", verrät Peri Baumeister in der teleschau. Ihr Vorname ist übrigens persischer Herkunft und bedeutet so viel wie Elfe oder Fee. "Die Berliner Kudamm-Busse, Doppeldecker, haben mich immer fasziniert." Die Schauspielerei sei ihr einfach passiert, sagt sie. Als sie 14 Jahre jung war, saß sie mit ihrer Mutter in einem Berliner Café, als der Theaterregisseur Helmut Stauss zu ihnen an den Tisch kam. Er suche eine Darstellerin für eine Komödie von Molière. "Ich sagte zuerst nein, weil ich glaubte, ich sei viel zu aufgeregt für die Bühne", so Baumeister in der teleschau. "Dann wollte ich es aber doch zumindest ausprobieren." Sie merkte schnell: "Spielen macht mich glücklich." Auch wenn es ihr nach wie vor nicht behage, wenn jemand dabei zusieht. 2007 begann sie ihre Schauspiel-Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München.

Drogenabhängige, laszive Krankenschwester, Vampirin: Peri Baumeister ist flexibel Ihr Debüt als Filmschauspielerin gab sie als temperamentvolle, von ihrem Bruder besessene Schwester des Dichters Georg Trakl in dem Drama "Tabu - Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden" (2011). Für ihre Leistung wurde sie beim Filmfestival mit Max Ophüls Preis als Beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Ein Jahr später spielte Peri Baumeister im Kieler "Tatort" eine drogenabhängige Prostituierte. Im Kinofilm "Feuchtgebiete" war sie 2013 als laszive Krankenschwester zu sehen. Ihr komödiantisches Talent zeigte die Berlinerin 2014 im Film "Irre sind männlich", der aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar ist. Und neben zahlreichen Serienrollen, etwa in "Der Kriminalist", "Der letzte Bulle" oder "Ein starkes Team" machte sie 2021 einen Abstecher in die Fantasy-Welt: In der Netflix-Produktion "Blood Red Sky" verkörpert sie als Hauptrolle die Vampirin Nadja.

Sie kann auch lustig: Sieh Peri Baumeister in dieser irren Komödie Film ansehen Comedy Irre sind männlich Verfügbar auf Joyn 93:32 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Peri Baumeister privat: ein Kühlschrank mit Steuerunterlagen, kein Auto, mutmaßlich alleinerziehend Wenn Baumeister von einem Dreh nach Hause kommt, hat sie eine feste Routine, wie sie 2024 in einem Interview mit "Architectural Digest" erklärte: "Ich gehe duschen." Und sie brauche ein ordentliches Zuhause, "weil in mir ein ewiges Chaos herrscht und ich mich meist etwas zerpflückt fühle, wenn ich nach Hause komme". Wo dieses Zuhause ist, da gibt sich Peri Baumeister flexibel, auch wenn sie 2011 nach ihrer Schauspiel-Ausbildung flugs wieder nach Berlin zurückkehrte. "Ich habe gelernt, wie ich es mir schön mache und dass da, wo ich bin, mein Zuhause ist." Immer bei sich hat sie ihre Tochter. Wer der Vater des Kindes ist, darüber schweigt die Schauspielerin. Dasselbe gilt für die Frage, ob Peri Baumeister aktuell in einer Beziehung ist. Bis 2015 war sie mit ihrem Kollegen Alexander Fehling zusammen, so viel ist bekannt. Im "Architectural Digest"-Interview vom Oktober 2024 sagte sie, dass sie "seit sechs Jahren mit meiner Tochter alleine" lebe. Peri Baumeister boxt leidenschaftlich gerne. Das sei für das Schauspiel eine großartige Übung, betonte sie 2021 in der "Frankfurter Allgemeinen": "Koordination, Choreografie, Beobachten des Anderen, Reagieren, Agieren, im Moment sein, kraftvoll sein, all das steckt in der Schauspielerei und eben im Boxen." Auf ein eigenes Auto verzichtet sie, und den alten Bosch-Kühlschrank ihrer Eltern hat sie zum Lagerplatz für ihre Steuerunterlagen umfunktioniert. In den 1990ern sei der Thermostat kaputtgegangen, verriet Baumeister in "Architectural Digest". Komplett ausrangieren wollte sie das Gerät aus den Fünfzigern aber nicht. "Eine bessere Welt" läuft am Montag, dem 23. März, um 20:15 Uhr im ZDF. Zur selben Zeit ist der Thriller im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.