Ex-"Tatort"-Star Aylin Tezel: Darum ging dieser Dreh ging nicht spurlos an ihr vorbei

Schauspielerin, Regisseurin, Tanzpädagogin: Die ehemalige "Tatort"-Kommissarin Aylin Tezel ist vielseitig begabt.

Vor ihrem 30. Geburtstag hatte Aylin Tezel bereits Aschenputtel, ein Missbrauchsopfer oder eine Selbstmordattentäterin verkörpert. Außerdem spielte sie im Dortmunder "Tatort" die Kriminaloberkommissarin Nora Delay. Jetzt ist die Schauspielerin als Sprachtalent mit Bürgerkriegstrauma zu sehen.

Für sie persönlich sei es wichtig, sich künstlerisch weiterzuentwickeln, sagte Aylin Tezel 2021 in einem Interview mit der Berliner "Morgenpost". Kurz zuvor hatte die Schauspielerin ihre Karriere als Dortmunder "Tatort"-Kommissarin Nora Delay beendet. Obwohl sie bei der Krimiserie viel Spaß hatte, "war die Weiterentwicklung meiner Figur irgendwann nicht mehr besonders groß", fügte sie hinzu. "Und ich wollte neue Herausforderungen." Für die in Bünde/Westfalen geborene Darstellerin sind das keine leeren Phrasen. Die Tochter einer deutschen Krankenschwester und eines türkischen Arztes geht konsequent ihren Weg. Und verlässt dafür auch das sichere Terrain eines der beliebtesten deutschen Krimiformate. Zum Beispiel, um eine Jüdin mit aserbaidschanischen Wurzeln zu spielen, die als Kind im Bürgerkrieg schwer traumatisiert wurde. Als Mascha in "Der Russe ist einer, der Birken liebt" ist sie auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, wird aber immer wieder von ihr eingeholt. Die Romanverfilmung läuft am 10. März im ZDF.

Von 2012 bis 2020 ermittelte Aylin Tezel 17-mal im "Tatort" Schon als junge Erwachsene zeigte sich Aylin Tezel zielstrebig. In Bielefeld aufgewachsen, tanzt sie seit ihrem sechsten Lebensjahr. Und als sie nach ihrem Abitur die renommierte Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin besuchte, brach sie das Studium nach anderthalb Jahren ab. Ihr war der Lehrplan zu rigide, und sie setzte lieber eine unterbrochene Ausbildung als Tanzpädagogin fort. Zumal da bereits erste TV-Rollen winkten. Einen ihrer ersten Auftritte hatte sie in der Krimiserie "Ein Fall für zwei". Die Episode "Reißleine" aus dem Dezember 2007 ist aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar. Auch einen ersten "Tatort"-Part sicherte sich die talentierte Darstellerin in jenem Jahr: in der Folge "Wem Ehre gebührt" aus Hannover. Größere Rollen folgten, zum Beispiel im Kinofilm "Almanya - Willkommen in Deutschland" (2011) und in der Komödie "3 Zimmer/Küche/Bad" aus dem Jahr 2012. Im ARD-Märchenfilm "Aschenputtel" spielte Aylin Tezel die Titelrolle, ehe sie ab 2012 in insgesamt 17 Episoden im Dortmunder "Tatort" ermittelte. Ihr Regie-Debüt gab sie 2011 mit einer Dokumentation über den britischen Tanzpädagogen Royston Maldoom.

Der Durchbruch mit "Am Himmel der Tag" Der deutsche Kinofilm "Am Himmel der Tag" aus dem Jahr 2012 bescherte der Hauptdarstellerin unter anderem den Deutschen Schauspielpreis als "Beste Schauspielerin Nachwuchs". Die Rolle hatte es in sich: Aylin Tezel spielt die Studentin Lara, die ungewollt schwanger wird und ihr Kind vor der Geburt verliert. Der Dreh ging nicht spurlos an ihr vorbei, wie sie in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gestand: "Du funktionierst während des Drehs, aber als Schauspieler ist man keine Maschine." Sie habe die Geschichte ein "Stück weit mit nach Hause" genommen. Im selben Interview machte sie übrigens deutlich, wie sich ihr Nachname ausspricht: "Tezel wie Gemetzel". Eine weitere beeindruckende Interpretation gelang der Schauspielerin 2017 im historischen ZDF-Film "Zwischen Himmel und Hölle". Darin spielt sie Ottilie von Gersen, die Frau des Reformators Thomas Müntzer. Sie empfand als "wahnsinnig spannend, mit einer Rolle in eine andere Zeit zu schlüpfen und Menschen aus einem anderen Jahrhundert darzustellen", erläuterte Tezel im Gespräch mit dem "Westfalenblatt". Einer der vorläufigen Höhepunkte ihres Schaffens gelang Aylin Tezel 2021 mit dem ZDF-Sechsteiler "Unbroken". Sie verkörpert darin die taffe Kommissarin Alex Enders, die verzweifelt auf der Suche nach ihrem neugeborenen Kind ist. "Das ist ein Riesengeschenk, wenn man eine solche Rolle mit so vielen Nuancen spielen darf", freute sie sich im Interview mit der Berliner "Morgenpost".