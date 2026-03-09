Vorschau "Friesland"-Jubiläum: Dieser "Tatort"-Star gerät unter Mordverdacht Veröffentlicht: 08:07 Uhr von teleschau Kommissar Brockhorst und Henk Cassens ermitteln im Fall eines havarierten Frachtschiffs. Warum ist es auf Grund gelaufen, und weshalb wurde der Kapitän ermordet? Bild: ZDF/Michael Kötschau

In "Friesland - Schiffe schrotten" ermitteln die Polizisten Henk und Süher mit ihrem Chef Brockhorst im 25. Fall der ZDF-Schmunzelkrimireihe. Zum Jubiläum ist ein ganz besonderer Gast zu sehen, der sich eines perfiden Verbrechens verdächtig macht.

Das macht die "Friesland"-Reihe so beliebt Zwischen sechs und acht Millionen Menschen schalten regelmäßig bei "Friesland" ein. Warum die Reihe so beliebt ist? Sie "spielt in einer sehr beliebten deutschen Urlaubsregion. Bei vielen weckt also schon allein der Name bestimmte Sehnsüchte", mutmaßt Hauptdarsteller Maxim Mehmet alias Polizist Henk Cassens im ZDF-Interview. Auch die "gewisse Leichtigkeit" der Reihe scheine den Menschen zu gefallen sowie die Qualität der Fälle. "Und: Wir sind ein eingespieltes Ensemble, verstehen uns gut."

Das passiert im 25. Fall "Schiffe schrotten" Im Jubiläumsfall ermitteln Süher (Sophie Dal), Henk und der diesmal besonders temperamentvoll auftretende Chef Brockhorst (Felix Vörtler) im Mord an Kapitän Scott Farman. Er ist mit seinem Frachtschiff auf Grund gelaufen, wenig später wird seine Leiche an Land aufgefunden. In Verdacht gerät unter anderem Henks Freund Troje (Volker Wackermann), der sich am Abend zuvor mit Scott geprügelt hatte. Weshalb war Troje nur so sauer auf den Kapitän?

"Tatort"-Kommissarin als Verdächtige Im 25. "Friesland"-Krimi wechselt die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin die Seiten. Ulrike Folkerts, die seit 1989 die Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal verkörpert, spielt eine Reederei-Chefin, die ebenfalls ins Visier der Ermittler gerät. Sie haben den Verdacht, dass sie illegales "Beaching" betreibt.

Was ist "Beaching"? "Beaching" bezeichnet das Recyceln von Schiffen, indem man sie absichtlich auf Grund laufen lässt und vor Ort abwrackt, statt sie regelkonform und in Trockendocks zu entsorgen. Das ist vor allem in Südostasien Praxis. "Beaching" steht aus unterschiedlichen Gründen in der Kritik. Zum einen wegen der Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung durch auslaufende Substanzen, zum anderen weil ungeschulte Arbeiter:innen und Kinder die Schiffe abwracken müssen, meist ohne Schutzkleidung. Du möchtest wissen, was an dem Verdacht dran ist und wer den Mord an dem Kapitän begangen hat? Dann streame den 25. "Friesland"-Fall am Mittwoch, 11. März, um 20:15 Uhr, im Livestream bei Joyn.