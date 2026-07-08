Der beliebte Hochzeitsplaner ist wieder da Froonck Matthée feiert Show-Comeback: Wedding-Planner kehrt nach 5 Jahren TV-Pause ins ZDF zurück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Frank "Froonck" Matthée ist nach jahrelanger Pause zurück im Fernsehen. Zukünftig wird er bei "Duell der Hochzeitsprofis" im ZDF zu sehen sein. Bild: ZDF und Diego da Cruz

Er ist seit über 20 Jahren ein bekanntes TV-Gesicht: Nun ist Froonck nach langer Pause endlich zurück im Fernsehen - und überrascht mit neuem Format, geändertem Konzept und einem anderen Sender.

Froonck ist zurück! Die Pause ist vorbei! Nach fünf Jahren der TV-Abstinenz ist Frank "Froonck" Matthée endlich zurück. Zukünftig wird der berühmte Hochzeitsplaner im ZDF in der Sendung "Duell der Hochzeitsprofis" zu sehen sein. Los geht es am Sonntag, 6. September 2026, um 14 Uhr. Insgesamt werden sechs Folgen ausgestrahlt.

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So wurde Frank "Froonck" Matthée berühmt Frank Matthée gründete bereits 2002 seine eigene Agentur für Hochzeitsplanung. Der breiten Masse wurde er 2005 bekannt, als er die Hochzeit von Sarah Connor und Marc Terenzi im Rahmen der Sendung "Sarah & Marc in Love" auf ProSieben realisierte. Daraufhin bekam er mit "Frank - Der Weddingplaner" sein eigenes Format beim Münchner Sender. Später war Froonck zwei Staffeln lang bei "Stars auf Eis" zu sehen, bevor er schließlich 2011 im "Dschungel" landete. Zuletzt moderierte er die Sendung "4 Hochzeiten und eine Traumreise", die allerdings 2021 abgesetzt wurde. Seitdem ist Froonck von der Bildfläche verschwunden. Bis jetzt. Gut gelaunt kehrt der 58-Jährige für "Duell der Hochzeitsprofis" zurück - dieses Mal allerdings für das ZDF.