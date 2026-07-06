Der beliebte Hochzeitsplaner ist wieder da
Show-Comeback im ZDF: Froonck Matthée kehrt nach 5 Jahren TV-Pause zurück
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Er ist seit über 20 Jahren ein bekanntes TV-Gesicht: Nun ist Froonck nach langer Pause endlich zurück im Fernsehen - und überrascht mit neuem Format, geändertem Konzept und einem anderen Sender.
Froonck ist zurück!
Die Pause ist vorbei! Nach fünf Jahren der TV-Abstinenz ist Frank "Froonck" Matthée endlich zurück. Zukünftig wird der berühmte Hochzeitsplaner im ZDF in der Sendung "Duell der Hochzeitsprofis" zu sehen sein. Los geht es am Sonntag, 6. September 2026, um 14 Uhr. Insgesamt werden sechs Folgen ausgestrahlt.
Schau dir "Duell der Hochzeitsprofis" auf Joyn an
So wurde Frank "Froonck" Matthée berühmt
Frank Matthée gründete bereits 2002 seine eigene Agentur für Hochzeitsplanung. Der breiten Masse wurde er 2005 bekannt, als er die Hochzeit von Sarah Connor und Marc Terenzi im Rahmen der Sendung "Sarah & Marc in Love" auf ProSieben realisierte. Daraufhin bekam er mit "Frank - Der Weddingplaner" sein eigenes Format beim Münchner Sender.
Später war Froonck zwei Staffeln lang bei "Stars auf Eis" zu sehen, bevor er schließlich 2011 im "Dschungel" landete. Zuletzt moderierte er die Sendung "4 Hochzeiten und eine Traumreise", die allerdings 2021 abgesetzt wurde. Seitdem ist Froonck von der Bildfläche verschwunden. Bis jetzt. Gut gelaunt kehrt der 58-Jährige für "Duell der Hochzeitsprofis" zurück - dieses Mal allerdings für das ZDF.
Darum geht es bei "Duell der Hochzeitsprofis"
In der neuen Show "Duell der Hochzeitsprofis" dreht sich alles um den wohl emotionalsten Tag im Leben: die Hochzeit. Von schriller Motto-Feier, eleganter Traumkulisse oder lebendiger Multi‑Kulti‑Hochzeit ist alles dabei.
Weddingplaner Froonck und seine vier Kolleg:innen Amelie Borges, Marie Mika, Marco Fuß und Madeleine Bolz setzen die Wünsche der Paare kreativ und individuell um. Dabei treten jeweils zwei Hochzeitsplaner:innen gegeneinander an und präsentieren einem Paar ihre ganz persönlichen Visionen: kreativ, überraschend und immer im Rahmen des Budgets. Am Ende darf sich das Brautpaar für einen der beiden Entwürfe entscheiden - entsprechend gewinnt der oder die jeweilige Hochzeitsplaner:in.
"Duell der Hochzeitsprofis" siehst du ab 6. September um 14 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.
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