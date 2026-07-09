Neun Rippen gebrochen Hochzeit nach schwerem Unfall: Dieser Schicksalsschlag schweißte "Der Geier"-Star Patricia Aulitzky und ihren Mann zusammen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger Patricia Aulitzky beim Monte Carlo Television Festival im Juni 2025. Bild: Imago / ABACAPRESS

Patricia Aulitzky gehört zu den erfolgreichsten österreichischen Schauspielerinnen. Doch ihr Leben verlief nicht immer rosig. Ein schwerer Schicksalsschlag erschütterte die junge Familie, kurz nachdem Aulitzky Mutter geworden war.

Für Patricia Aulitzky läuft momentan alles wie am Schnürchen. Erst vor Kurzem gab die österreichische Schauspielerin ihr Ermittlerinnen-Debüt in der Krimi-Serie "Die Toten von Salzburg" im ZDF.

In der Vergangenheit wirkte die 47-Jährige unter anderem bei "Lena Lorenz", "Bergdoktor", "Der Geier" und verschiedenen "SOKO"-Formaten mit. Doch dass es so gut läuft, ist für Patricia Aulitzky keine Selbstverständlichkeit. Denn auch die erfolgreiche Schauspielerin war vor herben Rückschlägen nicht gefeit - beruflich wie privat.

Tiefer Fall nach Falco-Film In den jungen Jahren ihrer Karriere spielte Patricia Aulitzky unter anderem die weibliche Hauptrolle im Falco-Film "Verdammt, wir leben noch" an der Seite von Christian Tramitz, Manuel Rubey und Nicholas Ofczarek. Doch nach der Verfilmung folgte eine elendig lange Durststrecke, erzählt die Schauspielerin im Ö3-Podcast "Frühstück bei mir": Danach "hatte ich zwei Jahre lang gar keinen Job gehabt und dachte immer, ich muss dermaßen schlecht gewesen sein, dass ich den Beruf aufgeben wollte - bin aber sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe."

Herber Schicksalsschlag führt zur Hochzeit Auch privat lief nicht immer alles rund bei Patricia Aulitzky. Ganz im Gegenteil. Kurz nach der Geburt ihres Kindes hatte ihr Mann einen schweren Skiunfall.

Er hat sich neun Wirbel gebrochen. Patricia Aulitzky über den Unfall ihres Mannes

Im Interview versetzt sie sich zurück in die Situation des schicksalhaften Tages: "Ich bin stillend mit dem Baby am Fuße der Piste gestanden, mein Onkel hat mich von der Unfallstelle angerufen und mir mitgeteilt, dass mein Mann die Beine nicht bewegen könne. Ich bin dann mit ins Krankenhaus gefahren und eine Nacht lang haben wir nicht gewusst, ob er nicht querschnittsgelähmt bleiben wird."

Happy End nach Horror-Phase Wie Patricia betont, war es eine "sehr schwierige Zeit". Ihr Mann habe ein Jahr so gut wie nichts heben können. In der Zeit hatte die Schauspielerin den Großteil aller Aufgaben übernehmen - oder wie sie es ausdrückt - "viel jonglieren" müssen. Doch selbst diese Horror-Phase hatte letzten Endes einen positiven Effekt. Denn sie schweißte die kleine Familie noch enger zusammen.

Dann haben wir gesagt: Jetzt heiraten wir! Patricia Aulitzky

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