Satire-Nachschub Keine Sommerpause? Mit diesen Formaten überbrückt die "heute-show" die Sommermonate Aktualisiert: Vor 1 Stunde von dpa Oliver Welke und die "heute-show" sind ab dem 4. September wieder zurück. Bild: ZDF / Julia Feldhagen

Die "heute-show" verabschiedet sich in die Sommerpause - aber nur halb. Statt regulärer Ausgaben plant das ZDF ein besonderes Programm mit bekannten Gesichtern, politischen Themen und satirischen Experimenten.

Heute kommt die letzte reguläre "heute-show" im ZDF vor der Sommerpause - die erste Sendung ist dann erst wieder am 4. September im Programm. Doch Fans bekommen in der Sommerpause wieder Spezialsendungen des in Köln produzierten Satire-Formats geboten. Die "heute-show" gehört zu den wichtigen Marken des in Mainz ansässigen ZDF. Vergangenes Jahr baute der öffentlich-rechtliche Sender die Ableger rund um die Show aus und feierte damit Erfolge während der Pause der regulären Show mit Oliver Welke. 2026 kommen die Spezialausgaben wie "heute-show extra" und die Reportagesendung "heute-show spezial" zurück. Los geht es aber erst, wenn die Fußball-WM weitgehend vorbei ist. Zwischen dem 5. Juni und 17. Juli, also an fünf Freitagen, gibt es tatsächlich eine "heute-Show"-Pause. Ein Überblick:

Im ZDF-Livestream auf Joyn Die Sondersendungen von "heute-show"

"heute-show extra" Nach der Sendung "heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" im Sommer 2025 kommt nun die zweite Ausgabe dieses Spin-offs der "heute-show". Zwei Tage (17. Juli) vor dem Endspiel der WM (19. Juli) erzählt das ZDF die, beziehungsweise eine Geschichte von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Valerie Niehaus präsentiert "heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino" (17. Juli, 22:30 Uhr; im ZDF). "Eine halbe Stunde voller Enthüllungen, Überraschungen und satirischer Treffer ins obere Eck. Wer ist der Mensch, den jeder kennt - und kaum einer wirklich versteht?", schreibt das ZDF. Niehaus sagt, "Gianni Infantino wirkt wie eine Figur, die gleichzeitig aus einer Politsatire und aus einem Managerseminar gefallen ist". Er sei "geschniegelt, dauergrinsend, ständig zwischen Staatschefs, Oligarchen und Fußballromantik unterwegs".

"heute-show extra - Das Quiz" Ebenfalls am 17. Juli beginnt die Ausstrahlung der neuen "heute-show"-Quiz-Ausgaben. Lutz van der Horst präsentiert vier Shows mit kuriosen Fragen an Politiker und "heute-Show"-Promis - zwei Quiz-Ausgaben sollen 30 Minuten (17. und 24. Juli) und zwei sogar 60 Minuten lang sein (31. Juli und 7. August). Um den Sieg spielen laut ZDF auch in diesem Jahr wieder Gisa Flake und Olaf Schubert. Erstmalig dabei seien auch Valerie Niehaus, Moritz Neumeier, Matthias Matschke und weitere Mitglieder des "heute-show"-Ensembles. Quizmaster Lutz van der Horst meint: "Das Schöne am "heute-show"-Quiz ist ja: Politiker müssen nicht erst jede Antwort mit drei Arbeitsgruppen abstimmen. Man erlebt Menschen, die sonst in ernsten Debatten oder perfekt vorbereiteten Talkshows auftreten, plötzlich ganz locker, schlagfertig und manchmal auch herrlich überfordert."

"heute-show extra - Next Stop Köster" Der CDU-Politiker Johann Wadephul ist als Bundesaußenminister der oberste Diplomat Deutschlands. Viel unterwegs, geübt in taktvollem Politikersprech. "Wie entschleunigend ist es da, 30 Minuten mit Fabian Köster in einem Aufzug festzustecken und über die großen Ereignisse einer politischen Karriere zu sprechen?", verkündet das ZDF als Ansatz seiner Sendung "heute-show extra - Next Stop Köster", die in einem acht Quadratmeter großen beziehungsweise kleinen Raum aufgezeichnet wird und ab 24. Juli zu sehen ist (22:30 Uhr im ZDF). In früheren Ausgaben von "Next Stop Köster" sprach Fabian Köster mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD).