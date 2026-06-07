Sie küsste den "Bergdoktor" "Ein Sommer auf Elba"-Star Regula Grauwiller: So reagiert ihr Mann auf Kuss-Szenen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Regula Grauwiller (rechts) als Maja im "Herzkino"-Film "Ein Sommer auf Elba": Der gemeinsame Urlaub mit Ex-Ehemann Thorsten (Janek Rieke) birgt einige unangenehme Überraschungen. Bild: ZDF/Christiane Pausch

Zwei Jahre lang hatte sie eine Rolle in der beliebten ZDF-Serie - und fast wäre sie sogar mit dem "Bergdoktor" zusammengezogen: Regula Grauwiller alias Rike Jäger. Privat ist die Schweizerin längst anderweitig vergeben.

Sie sprach aus, was wohl viele hören wollten. Als Regula Grauwiller 2017 auf dem Portal "der-bergdoktor-fanclub.de" gefragt wurde, was sie an der Rolle der Rike Jäger gereizt habe, sagte sie: "Na, dass ich den Bergdoktor küssen darf natürlich!" Zwei Staffeln lang mimte die Schauspielerin die Versicherungsangestellte, die mit Martin Gruber (Hans Sigl) eine Beziehung hat. Wie so oft im Leben des "Bergdoktors" ging die Liebe irgendwann zu Ende - gerade, als sie den nächsten Schritt machen und zusammenziehen wollten. "Es gab ein Casting, da haben Hans und ich eine Szene zusammen gespielt ... und es hat gepasst!", sagte die Schweizerin rückblickend im Fan-Portal. Dennoch verließ sie nach der zehnten Staffel das ZDF-Format. Und widmete sich anderen Rollen, zum Beispiel der im "Herzkino"-Film "Ein Sommer auf Elba". Darin ist sie als Maja Dellbrück zu sehen, die sich auf der Mittelmeer-Insel mit ihrem Ex-Mann Thorsten (Janek Rieke) und den beiden Söhnen zum traditionellen Sommerurlaub trifft. Dieser verläuft jedoch ganz anders als geplant. Als die anderen machen, was sie wollen, verbringt Maja Zeit mit Lorenzo (Robert Schupp), der auf Elba einen "Glampingplatz" betreibt.

Regula Grauwiller: "Mit meinem Mann zu arbeiten, war ein Geschenk" Ob aus Maja und Lorenzo mehr wird, sei an dieser Stelle nicht verraten. Klar ist: Regula Grauwillers Herzensmann war bei den Dreharbeiten nie weit weg. Denn Jophi Ries führte Regie, und mit ihm ist die Schweizerin seit mehr als 25 Jahren verheiratet. Die beiden haben drei Kinder, die 2000, 2002 und 2004 zur Welt kamen. "Mit meinem Mann zu arbeiten, war ein Geschenk", erzählte die Schauspielerin 2021 in einem Interview mit der "Siegener Zeitung". "Da konnte ich frei spielen, weil ich wusste, er passt auf mich auf!" Es war das erste Mal, dass die beiden in dieser Kombination agierten. 2018 hatten sie in der "Traumschiff"-Episode "Malediven" noch gemeinsam vor der Kamera gestanden, denn der gebürtige Hamburger ist auch als Darsteller aktiv. In der "Bild"-Zeitung witzelte Ries 2021: "Seit ich sie kenne, muss Regula in jedem Film einen Mann küssen. Ich gucke bei den Kuss-Szenen einfach weg."

Ihre Liebe zum Schauspiel begann in der Schule Regula Grauwiller, am 10. Dezember 1970 im Schweizer Ort Liestal geboren, wusste früh, wofür beruflich ihr Herz schlagen würde. "Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, Schul-Theater zu spielen und habe sofort gemerkt, dass ich nie etwas anderes machen wollte", verriet sie im Gespräch mit "der-bergdoktor-fanclub.de". Nach der Schule studierte Grauwiller von 1990 bis 1993 Schauspiel an der Hochschule der Künste in Berlin. 1992 feierte sie ihr TV-Debüt: im Film "Dann eben mit Gewalt" an der Seite von Jürgen Vogel, Thomas Heinze und Jasmin Tabatabai. Mit Letzterer verband die Darstellerin auch die Liebe zur Musik: Die beiden traten vier Jahre lang mit der Berliner Combo Even Cowgirls Get The Blues auf, die Schweizerin spielte Cello. "Wir hatten über 100 Auftritte, es war einfach eine coole Zeit", erinnerte sich Grauwiller 2021 in der "Siegener Zeitung". Schnell folgten weitere Engagements, etwa 1998 in Fatih Akıns Film "Kurz und schmerzlos" - "mein bisher schönster Film", wie sie 2017 erklärte. Auch im "Tatort" wirkte sie mit. Eine ihrer frühen Rollen ist aktuell im Stream auf Joyn abrufbar: im ZDF-Krimi "Ein Fall für zwei" hat sie einen Part in der Episode "Das Paar" aus dem Jahr 1997.

Sieh Regula Grauwiller in ihrem Einsatz von "Ein Fall für zwei" kostenlos im Stream Hier geht's in die Mediathek!

Ausgedehnte Babypause mit drei Kindern Nach ihrer Hauptrolle im Film "Gran Paradiso" nahm sich Regula Grauwiller eine fast neun Jahre dauernde Auszeit von ihrem Beruf, unterbrochen nur durch den Schweizer Film "Handyman" im Jahr 2006. Erst 2009 stieg sie wieder ein, und fand schnell wieder Engagements. Keine Selbstverständlichkeit, wie die Schauspielerin weiß. Im "Bergdoktor-Fanclub"-Interview sagte sie 2017 rückblickend: "Ich bin dankbar für meine Familie und dass ich weiterarbeiten kann, obwohl man mir prophezeit hat, dass ich es nicht schaffen werde, zurück ins Filmbusiness zu kommen, wenn ich für die Kinder so lange aussetze!" Doch es ging weiter. Im "Tatort", im "Zürich-Krimi", in "Rosamunde Pilcher" oder auch im skurrilen Schweizer Film "Blue My Mind" aus dem Jahr 2017. Auch dieser ist auf Joyn streambar.

Film ansehen Drama Blue My Mind Verfügbar auf Joyn 97:23 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen