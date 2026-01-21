15. Staffel läuft Logikfehler bei "Frühling": Doppelrolle bringt Fans ins Grübeln Aktualisiert: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Was läuft zwischen Dr. André Fabiansky (Gabriel Raab) und Katja Baumann (Simone Thomalla, r.) in den neuen Folgen von "Frühling"? Bild: ZDF/ Barbara Bauriedl

In der neuen "Frühling"-Folge steht Katja Baumann vor einem privaten Wendepunkt. Ein Rückblick soll Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Doch dabei entsteht ein erzählerischer Bruch.

Seit dem 18. Januar beschäftigen sich die Zuschauer:innen wieder mit den täglichen Herausforderungen der Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla). In der "Frühling"-Episode "Wenn alle schweigen" taucht ein Ausflug in ihre Vergangenheit auf - mit nicht ganz schlüssigen Folgen. Bereits seit 10. Januar ist die "Frühling"-Folge in der ZDF-Mediathek abrufbar. Im Fokus steht ein emotionaler Wendepunkt im Leben von Katja Baumann: Dass es zwischen ihr und Dr. André Fabiansky funkt, war schon länger klar. Jetzt entscheidet sie sich für ein Date.

Rückblick mit Haken Allerdings birgt die Story ein erzählerisches Problem: Fabiansky-Darsteller Gabriel Raab trat schon in der allerersten Folge von "Frühling" auf - als Krankenpfleger. Während dem Date erinnern sich Katja und André, sich damals bereits im Krankenhaus über den Weg gelaufen zu sein.

Rätselhafter Logikfehler Von der Anzahl der Jahre her könnte der Ausflug in die Vergangenheit passen, schließlich dauert die Ausbildung zum Arzt einige Jahre. Allerdings erklärt der Rückblick nicht, warum Dr. Fabiansky damals Max hieß und jetzt André. Der Zusammenhang bleibt offen. Doch wer weiß - der Arzt in "Frühling" ist schließlich auch noch in andere Geheimnisse verwickelt.