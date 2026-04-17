Herzkino mit Felicitas Woll "Neuer Wind im Alten Land": Liegen wirklich alle Drehorte im alten Land? Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von teleschau Felicitas Woll steht als Beke Rieper mit ihrem vierbeinigen Co-Star am endlos weiten Elbstrand in "Neuer Wind im Alten Land" vor der Kamera. Bild: ZDF/Georges Pauly

Keine Geringere als Felicitas Woll übernimmt die Hauptrolle in "Neuer Wind im Alten Land". Heimlicher Star der ZDF-Herzkino-Serie ist aber die Landschaft - das Obstparadies Nordeuropas.

Die Fans freuen sich schon: Felicitas Woll kehrt mit neuen Folgen von "Neuer Wind im Alten Land" in ihre Rolle als Beke Rieper, die "rasende Reporterin von Jork" zurück. Ab dem 19. April steht sie an vier Sonntagen in vier neuen Episoden der ZDF-Herzkino-Serie im Mittelpunkt. Zu sehen sind die Filme jeweils um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn. Die bislang vier ausgestrahlten Episoden der Serie, die im April 2024 Premiere feierte, holten für das ZDF sehr erfreuliche Quoten und fesselten im Schnitt stets rund fünf Millionen Fans. Deshalb umfasst die dritte Staffel auch erstmals vier Folgen. Den Anfang macht "Der Wolf", es folgen "Miss Alte Land" (26. April), "Männer & Gedöns" (3. Mai) und "Licht aus!" (10. Mai). Das Erfolgsgeheimnis ist neben der hochkarätigen Besetzung und den warmherzigen Storys wohl auch der heimliche Hauptdarsteller der Serie: das Alte Land, der rund 170 Quadratkilometer große Landstrich, der sich südlich der Elbe von Hamburg bis nach Stade zieht. Hier findet sich ein wahres Obstparadies - die größte Obstanbaufläche Nordeuropas.

Sonntag, 19.04. 20:15 Uhr • Neuer Wind im Alten Land Der Wolf Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Die heimlichen Serienhelden: endlose Obstplantagen Geschätzte zehn Millionen Obstbäume, hauptsächlich Apfel, aber auch Kirsche und Birne, wachsen auf dem mit rund 10.700 Hektar größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas. Das garantiert: endlose Weiten an Obstbäumen und vor allem eine bildgewaltige Blütenpracht. Weshalb die Dreharbeiten zur "Neuer Wind im Alten Land" auch stets im Frühling und Frühsommer stattfinden. Neben den endlosen Apfelplantagen sind es die prächtigen, historischen Fachwerkhäuser, von Deichen geschützte Obsthöfe und schmale Kanäle sowie pittoreske Leuchttürme, die der Serie Charme und vor allem Authentizität verleihen. Das gilt nicht nur für die Außendrehs, die fast ausschließlich an realen Orten in Szene gesetzt wurden. Auch Innenaufnahmen orientieren sich an realen Orten, wie dem Museum Altes Land in Jork, das als Inspiration für etliche Indoor-Szenen diente.

Hier wohnt Serienheldin Felicitas Woll in "Neuer Wind im Alten Land" Jork ist heimliche Hauptstadt des zu Niedersachsen zählenden Alten Landes. Der 1221 erstmals urkundlich erwähnte Ort hat rund 12.000 Einwohner und ist der Hauptschauplatz der Serie. Hier findet sich auch - am Ortsrand - das traditionelle Reetdach-Fachwerkhaus, das als Wohnhaus von Beke dient. Bekes Arbeitsplatz, die Redaktion der fiktiven "Altländer Zeitung", findet sich in der Realität nicht in Jork, sondern in der Hansestadt Buxtehude, die am nördlichen Rand des Alten Landes liegt. Hier wurde in der Mühle am Fleth, einem historischen Mühlengebäude im Herzen der Altstadt gedreht. Witzig: Direkt nebenan befindet sich in der Realität die Redaktion des echten "Buxtehuder Tageblatts". Ein markanter Drehort war auch der Lühe Anleger am Elbstrand bei Gründendeich, rund zehn Kilometer von Jork entfernt. Hier wurden die Elbe und die bewegliche Lühe-Klappbrücke als Kulisse eingesetzt.

Für eine wichtige Location ging die Produktion fremd Nach Osten reicht das Alte Land bis nach Hamburg. Dessen ländliche Stadtteile Cranz, Neuenfelde und Francop wurden ebenfalls bereits für Dreharbeiten genutzt. In Neuenfelde etwa dienten das Kopfsteinpflaster und urige Bauernhäuser sowie der historische Ortskern rund um die über 300 Jahre alte St. Pankratius-Kirche als Kulissen. Die drei Stadtteile liegen südlich der Elbe und gegenüber dem mondänen Hamburger Nobelviertel Blankenese. Ausgerechnet eine der authentischsten Locations findet sich allerdings nicht im Alten Land. Die Szenen im beschaulichen Restaurant "Appelhuus" werden im fernen Berlin gedreht. Dort steht das Gasthaus "Zum grünen Baum" am Wilhelmplatz in Berlin-Wannsee. Mit seinem historischen Ambiente und der Ausstattung passt es perfekt zum Stil der Serie, selbst Lampen und Mobiliar sind original. Hier wurden sowohl Außen- als auch Innenaufnahmen gedreht.