"Ist doch herrlich!"
Nach der "Realitystar Academy"? Désirée Nick will zurück zu "Dahoam is Dahoam"
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Ob bei "Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy", "In aller Freundschaft" oder bei "Dahoam is Dahoam" - Désirée Nick beweist immer wieder ihre Wandelbarkeit. In letzterem Format spielte die Reality-Ikone 2025 mit. Ob es bald ein Comeback gibt? Désirée ist jedenfalls nicht abgeneigt!
"Dahoam is Dahoam" siehst du montags bis freitags um 19:30 Uhr
In der beliebten BR-Serie "Dahoam is Dahoam" übernahm die 69-Jährige im Frühjahr 2025 für sechs Folgen die Rolle der pensionierten Psychologin und Paartherapeutin Dr. Barbara Hülsmann, der Mutter von Apothekerin Vera Hülsmann. Nicht nur Désirée war nach dem Gastauftritt hin und weg, auch die Zuschauer:innen waren begeistert. Im Interview mit "t-online" schwelgte sie jetzt in Erinnerungen: "Ach, das war so schön! Ich habe es so geliebt, weil ich ein anderer Charakter war."
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Kommt Désirée Nick zurück zu "Dahoam is Dahoam"?
Ob Fans also auf ein Comeback hoffen dürfen? Auf die Frage, ob sie noch einmal in der BR-Serie mitspielen würde, antwortete Désirée: "Aber natürlich! Jeder wird sich ja auch fragen, wo die Schwiegermutter abgeblieben ist."
Ihre Rolle beschreibt sie gegenüber "t-online" als "streng" und "humorlos". Es sei für sie zwar sehr schwierig, "Humorlosigkeit zu spielen", finde aber trotzdem, dass ihr die Rolle der strengen Schwiegermutter "genauso auf den Leib geschrieben ist, wie die Rolle der bösen Gräfin im 'Traumschiff'".
Eine Anfrage für "Dahoam is Dahoam" würde die Reality-Ikone jederzeit wieder annehmen. "Ich als Landfrau - das ist doch herrlich", schwärmt sie und fügte hinzu: "Es war genial besetzt. Weil ich bin aus Hannover in diesen Kosmos geplatzt. In eine fremde Welt sozusagen, in die ich mich integrieren müsse."
Ob Désirée wirklich erneut bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.
Désirée und ihre Liebe zu Bayern
Im Interview betonte sie zudem, dass sie eine "große Affinität zum bayerischen Lebensstil" habe. "Und das Wahnsinnige ist: Die Ur-Berlinerin Désirée Nick, verschrien als schrill, avantgarde und Kravall-Schachtel, ist in Hamburg an der Elb Chaussee genauso beliebt als Preußin wie auf dem Land in Bayern", führte sie weiter aus.
Woran das liegt, wisse sie allerdings nicht so wirklich. Eine Vermutung hat sie allerdings: "Ich glaube, das kommt, weil ich im Dirndl so Bombe aussehe."
Désirée Nick bei "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen"
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