Neuer ZDF-Freitagskrimi: "Mordufer" mit Franziska Weisz

In "Mordufer" treffen mit Franziska Weisz und Maria Wördemann zwei Ermittlerinnen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ab 6. März gehen sie gemeinsam auf Verbrecherjagd am Bodensee.

Das ZDF schickt eine neue Krimi-Reihe ins Rennen: Ab 6. März läuft "Mordufer" freitags um 20:15 Uhr, wie das Online-Magazin "fernsehserien.de" berichtet. Im Mittelpunkt stehen Kriminalfälle rund um den Bodensee. Dort ermitteln die Schauspielerinnen Franziska Weisz und Maria Wördemann als ungleiches Duo - vorerst in vier einstündigen Folgen.

Kommissarin Doro Beitinger (Franziska Weisz) kehrt mit Anfang 40 in ihren Beruf zurück und trifft auf ihre neue Chefin: Chiara Locatelli (Maria Wördemann), Ende 20, ambitioniert und mit italienischen Wurzeln. Zwei Generationen, zwei Lebensmodelle, doch als Team funktionieren sie perfekt und lösen gemeinsam selbst die härtesten Fälle.

In Folge 1 geht es hart zur Sache: "Brennen soll sie" lautet der Titel. Und der ist Programm. Schönheitschirurgin Julia Spranger ist tot. Ihr Körper wird verbrannt aufgefunden. Für Doro Beitinger und Chiara Locatelli ist es der erste Fall als Team. Schnell gerät der Witwer ins Visier der Ermittlerinnen.