Andrea Kiewel äußert sich zu ihren "ZDF-Fernsehgarten"-Outfits

Fans sind nicht immer begeistert "ZDF-Fernsehgarten"-Outfits sorgen immer wieder für Diskussion: Andrea Kiewel äußert sich zu ihren Looks Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. Andrea Kiewels Kleid bei der "ZDF-Fernsehgarten"-Schlagerparty 2025 fiel bei den Zuschauer:innen durch. Bild: Imago Images / BOBO

Wenn Andrea Kiewel sonntags die Bühne des "ZDF-Fernsehgartens" betritt, sorgt oft vor allem eines für Gesprächsstoff: ihre Outfits. In einem Interview hat die Moderatorin nun verraten, wie sie ihre Garderobe auswählt – und welche festen Rituale es noch hinter den Kulissen gibt.

Vergangenen Sonntag begrüßte Andrea Kiewel Gäste sowie Zuschauer:innen in einem knallroten Kleid zum "ZDF-Fernsehgarten". In der Woche davor trug sie ein blassblaues Spitzenkleid, zum Auftakt am 10. Mai präsentierte sie sich in einem kobaltblauen Anzug. Zumindest was Kiewels Outfits beim "ZDF-Fernsehgarten" betrifft, kann man sich über mangelnde Abwechslung nicht beschweren.

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Outfits sorgen immer wieder für Diskussionen Nun hat sie in einem Interview mit dem "Meins"-Magazin erklärt, wie sie die Garderobe auswählt und was sonst noch im Vorfeld des "ZDF-Fernsehgartens" passiert. "Am Samstag suche ich mit meiner Stylistin das Outfit für die Sendung aus – welches traditionell unter den Fans ja immer für Diskussionen sorgt", sagte Andrea Kiewel. Nicht immer fällt das Urteil dabei positiv aus. Im vergangenen Jahr lästerten Fans auf der Plattform X etwa, dass ihr Outfit in der Schlagerparty-Ausgabe 2025 wahlweise an eine Tischdecke oder an Geschenkpapier erinnere.

So bereitet sich "Kiwi" auf den "ZDF-Fernsehgarten" vor Schon am Freitag davor gebe es verschiedene Meetings zur bevorstehenden Sendung, erklärte "Kiwi" im Interview weiter. "Wir stellen die Show mit Lichtdoubles und probieren aus, ob das, was wir uns inhaltlich überlegt haben, funktioniert und Sinn ergibt", sagte sie. Am Sonntag vor der Aufzeichnung hat Andrea Kiewel ihr ganz eigenes Ritual, sich auf die Sendung vorzubereiten: "Sonntagmorgen gegen acht Uhr gehe ich immer noch einmal laufen." Das Frühstück falle danach allerdings aus. Stattdessen geht es für die Moderatorin danach in die Maske, bevor sie das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg mit einer Warm-up-Show begrüßt. Und obwohl sie den Job mittlerweile seit 26 Jahren macht, sei sie "immer noch wahnsinnig aufgeregt vor jeder Show!"