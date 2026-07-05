"Mit aller Härte" "Rosamunde Pilcher"-Star Hedi Honert: Das wollte ihr Vater verhindern Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Als Moderatorin Annabelle Rosewood begibt sich Hedi Honert in "Pralinen zum Frühstück" auf Spurensuche rund um einen mysteriösen Koffer. Bild: ZDF und Jon Ailes

Einst stand sie für "Rote Rosen" vor der Kamera. Auch in mehreren "Rosamunde Pilcher"-Verfilmungen zeigte Hedi Honert ihr Talent für romantische Rollen. Doch wäre es nach dem Vater der Schauspielerin gegangen, wäre es nie so weit gekommen.

Die TV-Journalistin Annabelle Rosewood (Hedi Honert) hat es mit einer skurrilen Leidenschaft zu einer eigenen Show gebracht: Sie ersteigert auf Flughäfen gestrandete und besitzlose Koffer, um sie dann in ihrer Sendung öffnen zu lassen. Daraus ergeben sich spannende Begegnungen mit Menschen, die sich als Eigentümer:innen der Gepäckstücke melden. Als sie eines Tages jedoch auf einen Koffer voller Designerkleider und edler Schmuckstücke stößt, meldet sich zunächst niemand. Schließlich stößt Annabelle auf den zurückgezogen lebenden Schriftsteller Thomas Fitzgerald (Max Engelke). Eine Story voller Irrungen und Wirrungen beginnt. Die "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung "Pralinen zum Frühstück" läuft am 5. Juli um 21:45 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.

Sieh Hedi Hornet im "Rosamunde Pilcher"-Film im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • Rosamunde Pilcher "Pralinen zum Frühstück" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ihr Vater hat "In aller Freundschaft" entwickelt Pilcher-Fans kommen bei diesem Film voll auf ihre Kosten - nicht zuletzt dank Hedi Honert. Dabei wäre die gebürtige Berlinerin gar keine Schauspielerin geworden, wenn es nach ihrem Vater gegangen wäre. Hans-Werner Honert war lange dagegen, dass seine Tochter diesen Beruf ergreift. Er war lange selbst Teil der Filmbranche: Als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur hat er nicht nur zahlreiche "Tatort"-Episoden gestaltet. Er steckt auch hinter der höchst erfolgreichen ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Vielleicht war es sein intimes Wissen um die nicht immer einfache Branche, das den gebürtigen Leipziger so skeptisch machte. "Bis zum Abschluss der Schauspielschule hatte er noch so dagegen gekämpft, dass ich diesen Beruf ergreife", erinnerte sich die Darstellerin 2019 in einem Interview mit der "B.Z.". "Mit aller Härte wollte er das verhindern." Doch schließlich gab ihr der Erfolg Recht, und Honert Senior ist heute stolz auf seinen Nachwuchs.

Beim Reisen in ferne Länder lernt Hedi Honert "Demut" Hedi kam am 25. August 1989 zur Welt. Schon vor ihrer Schulzeit war sie viel unterwegs, da ihre Mutter Vivian damals als Fotografin arbeitete. Ein beliebtes Reiseziel war Frankreich, aber auch zwei Monate in Afrika stehen auf ihrer Vita. Wie die "Berliner Morgenpost" 2023 berichtete, war die kleine Hedi stets neugierig und ging auch mal ohne Scheu auf einen Baby-Leoparden zu. Noch heute reist die Darstellerin leidenschaftlich gerne und freut sich speziell über Drehorte, die sich abseits der bekannten Hotspots befinden. "Weil ich merke, dass ich dadurch als Mensch wachse. Weil man dabei Demut lernt und sieht, wie vielfältig das Leben ist", sagte sie in der "Berliner Morgenpost".

Von der Schauspielschule zu "Rote Rosen" Die Schulzeit war für Hedi Honert der Horror, wie sie an gleicher Stelle betonte. Vor allem, dass man darüber definiert werde, möglichst keine Fehler zu machen. "Wir entwickeln uns ja, indem wir aus unseren Fehlern lernen." Das Ganze hielt sie gleichwohl nicht davon ab, ein 1,0-Abitur zu machen. Im Anschluss absolvierte sie nach mehreren Schauspielworkshops eine Ausbildung an der Schauspielschule "Der Kreis" (Fritz-Kirchhoff-Schule), wo sie Ende 2015 ihr Schauspieldiplom erwarb. Bereits während ihres Studiums hatte sie erste Rollen, und danach ging es für Hedi Honert fast nahtlos zu einer bekannten Telenovela. Von Februar 2016 bis April 2017 war sie in einer der Hauptrollen der 13. Staffel von "Rote Rosen" zu sehen. Sie verkörperte die aus New York stammende Barkeeperin Kim Parker. Diese bändelte mit Theo Lichtenhagen (Frederic Böhle) und Patrick Mielitzer (Constantin Lücke) an, ehe sie sich ihren Traum erfüllte und in Barcelona ihre eigene Bar eröffnete.

Unfall-Schock beim "Traumschiff" Eine Rolle in der ZDF-Kultserie "Das Traumschiff" wurde für Hedi Honert 2018 leider zum Albtraum. In der Episode "Hawaii", in der Rolle der Controllerin Katja Cranz, wurde sie beim Dreh auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst. "Dabei habe ich mir unter anderem die Nase mehrfach und offen gebrochen. Die meisten Verletzungen betrafen das Gesicht und den Kopf, zudem war die Schulter angebrochen. Ich war lange Zeit bewusstlos", verriet sie anderthalb Jahre später der "Bild"-Zeitung. Zwar konnte ihr Gesundheitszustand so weit stabilisiert werden, dass Hedi Honert wieder arbeiten konnte. Wegen einer anstehenden "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung wurde sie allerdings erst ein Jahr später operiert. "Die OP war medizinisch notwendig, da ich viele Splitter in der Nase hatte, die starke Schmerzen verursachten." Rückblickend sagte sie gegenüber "Bild": "Durch so einen Unfall lernt man viel Demut. Da merkt man plötzlich, worum es wirklich geht."

Wäre es nach ihrem Vater gegangen, hätte Hedi Honert keine Schauspielkarriere eingeschlagen. Bild: 2023 Getty Images/Robin Marchant

Hörbuch-Sprecherin an der Seite von Emma Thompson Nach insgesamt drei "Rosamunde Pilcher"-Filmen hatte Hedi Honert 2025 ein spannendes Projekt: Sie wirkte neben Stars wie Emma Thompson ("Tatsächlich ... Liebe") und Imelda Staunton (Dolores Umbridge in den "Harry Potter"-Verfilmungen) an der britischen Audible-Produktion "Becoming Meg Dashwood" mit. Das Hörbuch ist eine feministische Weiterentwicklung von Jane Austens Roman "Sinn und Sinnlichkeit". Sie spielt darin die Sexarbeiterin Inga. "Das fühlt sich total neu an, weil die Hauptfiguren in dieser Story alle weiblich sind und in einer völlig anderen Welt leben", so Honert in einem Videobeitrag bei "Audible UK". "Sie treffen autonome Entscheidungen und sind nicht länger nur Ehefrauen, Geschwister oder Töchter. Sie sind unabhängig. Und das feiern wir in diesem Buch."

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Hedi Honert lebt nach wie vor in ihrem "Kiez" In ihrer Heimatstadt Berlin lebt Hedi Honert in einer Dachgeschosswohnung in Prenzlauer Berg. "Genau in dem Kiez, wo ich selbst schon aufgewachsen bin. Da kriegt man mich auch nur sehr schwer verpflanzt", gestand sie 2019 in der "B.Z.". Weitere Details über ihr Privatleben sind nicht bekannt.