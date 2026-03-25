Um das Leben und die Einsätze einer außergewöhnlichen Rettungssanitäterin dreht sich die neue ZDF-Reihe "Einfach Elli". Zwei Folgen zeigte der Sender. Wie geht es nun weiter?

Wird "Einfach Elli" fortgesetzt? Das sagt das ZDF

Das ZDF hat mit "Einfach Elli" eine neue Reihe gestartet, in deren Fokus eine ganz besondere Sanitäterin steht. Elli Kempfer kommt in einer Unfallklinik im Karwendelgebirge zum Einsatz und geht dabei offen mit ihrer ADHS-Diagnose um. Die Hauptrolle spielt Klara Deutschmann.

Auf dem Sendeplatz, wo sonst auch die ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" läuft - donnerstagabends um 20:15 Uhr - wurde die neue Reihe am 12. und 19. März mit zunächst zwei Folgen getestet - die Titel: "Neuanfang" und "Verzeihen".

Wie geht es nach den beiden Auftaktfolgen nun für "Einfach Elli" weiter? Noch lässt das ZDF diese Entscheidung offen. Auf Anfrage von Joyn.de teilte eine Sprecherin mit: "‘Einfach Elli‘ wird im ZDF-Streamingportal sehr gut genutzt und erzielt bereits nach zwei Wochen über zwei Millionen Views."