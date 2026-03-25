zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Neue Reihe schon am Ende?

Vorerst Schluss nach 2 Folgen: ZDF äußert sich, wie es mit "Einfach Elli" weitergeht

Aktualisiert:

von teleschau, C3 Newsroom

Klara Deutschmann spielt die Rettungssanitäterin Elli Kempfer in der ZDF-Reihe "Einfach Elli".

Bild: ZDF / Susanne Bernhard

Um das Leben und die Einsätze einer außergewöhnlichen Rettungssanitäterin dreht sich die neue ZDF-Reihe "Einfach Elli". Zwei Folgen zeigte der Sender. Wie geht es nun weiter?

Wird "Einfach Elli" fortgesetzt? Das sagt das ZDF

Das ZDF hat mit "Einfach Elli" eine neue Reihe gestartet, in deren Fokus eine ganz besondere Sanitäterin steht. Elli Kempfer kommt in einer Unfallklinik im Karwendelgebirge zum Einsatz und geht dabei offen mit ihrer ADHS-Diagnose um. Die Hauptrolle spielt Klara Deutschmann.

Auf dem Sendeplatz, wo sonst auch die ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" läuft - donnerstagabends um 20:15 Uhr - wurde die neue Reihe am 12. und 19. März mit zunächst zwei Folgen getestet - die Titel: "Neuanfang" und "Verzeihen".

Wie geht es nach den beiden Auftaktfolgen nun für "Einfach Elli" weiter? Noch lässt das ZDF diese Entscheidung offen. Auf Anfrage von Joyn.de teilte eine Sprecherin mit: "‘Einfach Elli‘ wird im ZDF-Streamingportal sehr gut genutzt und erzielt bereits nach zwei Wochen über zwei Millionen Views."

In Folge 2 gab es für Elli ein schockierendes Geständnis

Auch in der linearen Ausstrahlung habe die Reihe "guten Anklang beim Publikum gefunden." Die Folgen seien von durchschnittlich 3,67 Millionen Zuschauer:innen gesehen worden. Auf die Frage, wie es mit "Einfach Elli" weitergehe, sagte sie: "Eine Entscheidung über weitere Folgen der Serie kommunizieren wir zu gegebener Zeit."

Inhaltliche Anknüpfungspunkte gäbe es jedenfalls: In Folge 2 hatte ein Geständnis von Ellis Mutter Luise (Clelia Sarto) für eine große Überraschung gesorgt. Sie offenbarte ihrer Tochter, dass der Oberarzt der Chirurgie in der Unfallklinik, Dr. Mark Sorell (Marcus Mittermeier), ihr leiblicher Vater ist.

Du hast Lust auf Serien, die ans Herz gehen?

Mehr entdecken