Er löste als "Stubbe" so manchen kniffligen Kriminalfall, trieb uns in "Go, Trabi, Go" Lachtränen in die Augen - und blieb stets auf dem Teppich. Am 31. Januar feiert der in Dresden aufgewachsene Schauspieler seinen 80. Geburtstag. Ein Rückblick auf seine Karriere und ein Ausblick auf seine Geburtstagsfeier.

Dunkle Lockenpracht, fast schulterlang. Graues Sakko, knallgelbe Krawatte - und natürlich der Schnäuzer: In breitestem Sächsisch mischte "Stumpi" in den späten 1980ern die DDR-Unterhaltungssendung "Schowkolade" auf. Stets zwei wiederverwendbare Dederonbeutel dabei - man weiß ja nie, was man bei Gastgeber Gunther Emmerlich so abgreifen kann. Spätestens damals, mit Anfang 40, wurde Wolfgang Stumph zur Kultfigur. An seiner Bekannt- und Beliebtheit hat sich heute, knapp 40 Jahre später, nichts geändert. Am 31. Januar feiert der Schauspieler und Kabarettist seinen 80. Geburtstag. Der kleine Mann von nebenan, der humorvoll und scheinbar arglos den Finger in die Wunde des Systems legt: Selbst die strengen Fernsehbosse drückten bei "Showkolade" ein Auge zu und ließen den "Beutelgermanen" gewähren. Mit Kabarett kannte sich der gelernte Kesselbauer und studierte Ingenieurpädagoge da bereits bestens aus. Schon während seines Studiums hatte Wolfgang Stumph das Amateur-Kabarett "Die Lachkarte" gegründet. Später gehörte er zum Ensemble des Dresdner Kabaretts "Die Herkuleskeule". Dort lernte er schnell, wie Kabarett in der DDR funktioniert. "Die Zensur, die vorhanden war, konnte man austricksen", erinnert er sich in einem Interview mit "Bild". Im Gegensatz zum westdeutschen Kabarett durfte man nicht "Ross und Reiter" nennen. "Der Sachse benutzt eher das Florett und seine schwejksche Schlitzohrigkeit und findet damit das gleiche Ziel."

Wolfgang Stumph: Vater verschollen, Familie vertrieben Humor war für "Stumpi" vermutlich schon früh eine Strategie, um mit den Herausforderungen des Lebens klarzukommen. Geboren im niederschlesischen Wünschelburg, wurde die Familie Stumph kurz darauf entwurzelt und von der polnischen Verwaltung vertrieben. Sein Vater war aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Mutter und Großmutter schlugen sich mit dem kleinen Wolfgang nach Dresden durch. "Im Kinderwagen auf dem versteckten Besteck liegend im Güterwagen" sei er in Sachsen angekommen, wie er später erfuhr. Die restliche Verwandtschaft verschlug es ins Ruhrgebiet. So kam es, dass Wolfgang Stumph bis zum Mauerbau immer wieder in den Westen reiste. "Bis 1961 bin ich als Schüler immer in den Schulferien zu meinen Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen gefahren in eine bunte andere Welt", so der Schauspieler in "Bild". Früh hatte er den Wunsch, Schauspieler zu werden. Auch weil er fürchtete, als Kind einer alleinerziehenden Mutter nicht studieren zu dürfen. "Schon mit 18 Jahren hatte ich nach der abgeschlossenen Lehre an der Schauspielschule meine Eignungsprüfung bestanden, doch dann musste ich zur Armee." Über diesen Weg kam der Wahl-Dresdener doch noch zu einem Ingenieurstudium und begann erst, mit 34 Jahren Schauspielerei zu lernen.

Stumph hatte nie den Wunsch, "rüberzumachen" Trotz seiner Westkontakte kam es für den geübten Kabarettisten nie infrage, in der Bundesrepublik Karriere machen zu wollen. Die Chance hatte Wolfgang Stumph 1988. Mit seinem Ensemble hatte er ein Gastspiel in Westdeutschland. Und lernte nach der Vorstellung die Kabarettgrößen Gerhard Polt, Dieter Hildebrandt und Werner Schneyder kennen. "Aber ich kam nicht auf die Idee, im Westen zu bleiben", betont er in "Bild". "Meine Spielwiese war die nicht funktionierende DDR. Die kannte ich und dort konnte ich anecken, um etwas zu bewegen." Für eine Karriere im Westen hätte er Menschen verlassen müssen, "die mich brauchen und denen ich fehlen würde und die mir fehlen würden." Auch diese Einstellung macht den talentierten Mimen speziell im Osten zu einer Ikone. Und bald darauf baute sich Wolfgang Stumph ja auch im Westen eine Fangemeinde auf. Spätestens mit dem Kinohit "Go, Trabi, Go" im Jahr 1991. Darin reist er als Deutschlehrer Udo Struutz mit Frau, Tochter und dem himmelblauen Trabant "Schorsch" von Bitterfeld nach Neapel. Regisseur Peter Timm hatte seinen Hauptdarsteller übrigens bei einem Kabarett-Gastspiel in München entdeckt. "Stumpi hat sich praktisch selbst gespielt", so Timm später. Als die Anfrage für den Film kam, war Wolfgang Stumph übrigens gerade auf Mallorca. Der erste Westurlaub mit Frau Christine und den Kindern Thomas und Stephanie. Er glaubte bei dem Anruf zunächst an einen Aprilscherz. "Go, Trabi, Go" lockte 1,5 Millionen Zuschauer:innen in die gesamtdeutschen Kinos. Aktuell ist der Klassiker, wie auch der Nachfolger "Go, Trabi, Go 2", auf Joyn PLUS+ im Stream verfügbar.

Vom bockigen Postbeamten zum familiären Ermittler: "Stumpis" TV-Karriere "Manches kann man wirklich nur spielen und vertreten, wenn man es erlebt oder wenigstens nachvollziehen kann", sagte Wolfgang Stumph einmal dem "Spiegel". Diese Authentizität lebt er auch in seinen Rollen. Etwa als knorriger Postbeamter Wolle Stankoweit in der ZDF-Serie "Salto Postale", angesiedelt im Brandenburg der Wendezeit. Und natürlich auch in seiner berühmtesten Rolle: als Kriminalhauptkommissar Wilfried Stubbe in der Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall". 54-mal spielte der Dresdner von 1995 bis 2025 den ruhigen und humorvollen Ermittler. Bis zu acht Millionen Zuschauer:innen waren dabei, wenn Stubbe in und um Hamburg seine Fälle löste. Die Menschen wüssten, was auf sie zukommt, erklärte Stumph in der "Hörzu" den Erfolg des Formats. "Wir sind mit den Figuren so authentisch wie möglich umgegangen. Zudem ballern und albern wir weniger rum, als es jetzt Mode ist." Zurückhaltung und Demut ziehen sich durch alle Figuren, die Wolfgang Stumph spielt. Und sind auch Eckpfeiler seines Charakters. Seine Todfeinde seien Elitebewusstsein, Arroganz und ironische Kälte, schreibt der "Spiegel". "Ich bin im Medienbetrieb ein Anti-Narziss", sagt der Schauspieler. Deshalb kam für ihn auch nie infrage, Werbespots zu drehen. Als Kabarettist sehe er in der Werbung "dasselbe wie in Wahlversprechen: Beide werden nicht eingehalten." Man mache den Leuten etwas vor, um sie für etwas zu gewinnen. "Dazu muss ich mich nicht hergeben. Ich bin ich - und kein Produkt." Seine Vielseitigkeit bewies Stumph in Filmen wie "Bis zum Horizont und weiter" als verzweifelter Partner einer Kleinkriminellen. Oder als Bauunternehmer auf der Suche nach Familiengeheimnissen in "Eine Liebe in Königsberg". Insgesamt sechs Mal gewann er den Publikumspreis "Goldene Henne".

Der Jubilar selbst will seinen Ehrentag übrigens ganz entspannt begehen, wie er in einem Interview mit dem ZDF-Format "Volle Kanne" verriet: "Ich feiere nur mit der Familie. Ich habe jetzt drei Enkelkinder. Das jüngste ist erst vier Monate alt. Deshalb fahren wir zu meinem Geburtstag nach München, damit es nicht zu kompliziert wird." Das Geld, das er für eine große Sause gezahlt hätte, spende er lieber der Dresdner Kinderhilfe.