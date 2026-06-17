ZDF bestätigt Abschied ZDF-Aus für Sebastian Lege: Droht jetzt auch das Ende von "besseresser"? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Fernsehkoch und "besseresser"-Star Sebastian Lege verlässt das ZDF Ende des Jahres. Bild: ZDF und Guido Engels

Seit Jahren ist er ein Quotengarant beim ZDF - der TV-Koch und Ernährungsexperte Sebastian Lege. Doch nun verlässt der "besseresser"-Star den Sender. Das steckt dahinter.

Schau dir heute Sebastian Lege in "besseresser" an Am 16. Juni 2026 um 20:15 Uhr kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn

"besseresser"-Star Sebastian Lege nimmt Abschied vom ZDF Unter der Marke "besseresser" zeigt Sebastian Lege seit Jahren beim ZDF, was wirklich in Lebensmitteln steckt und mit welchen Methoden die Lebensmittelindustrie arbeitet. Auch in der wichtigen jüngeren Zielgruppe erreicht er damit ein breites Publikum. Doch nun verlässt der 47-Jährige den Mainzer Sender - und das auf eigenen Wunsch, wie das ZDF dem Branchendienst "DWDL" bestätigt. Der Grund für Leges Abschied ist demzufolge, dass er im kommenden Jahr zu RTL Deutschland wechselt. Zwar will der Privatsender dies noch nicht offiziell bestätigen, der beliebte Food-Experte hatte aber schon 2023 und 2024 bei VOX die Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" präsentiert, hat also bereits Berührungspunkte zu der Sendergruppe.

ZDF bedauert Weggang von Produkt-Tester Sebastian Lege Das ZDF sagt zum Abschied seines Publikumslieblings: "Der laufende Vertrag endet auf Wunsch von Sebastian Lege am 31. Dezember 2026." Der Sender hob die "erfolgreiche Zusammenarbeit über mehr als 13 Jahre" mit ihm hervor. "Sebastian Lege hat wesentlich dazu beigetragen, die Marke 'besseresser' aufzubauen." Die ZDF-Dokus mit ihm erreichten sowohl linear als auch nonlinear eine große Zuschauerschaft, so ein Sprecher. "Gerne hätte das ZDF die Zusammenarbeit auch über das geplante Vertragsende hinaus fortgesetzt", unterstrich er laut DWDL.de.

So geht es mit "besseresser" beim ZDF ohne Publikumsliebling Lege weiter Was bedeutet der Weggang von Sebastian Lege nun für die Marke "besseresser"? Dem Bericht zufolge sollen die Formate auch ohne ihren Star fortgeführt werden. Sebastian Lege war erstmals 2012 in der "ZDFzeit"-Reihe "Wie gut ist …?“ an der Seite von Nelson Müller zu sehen. Schnell folgten weitere ZDF-Reportagen, in denen er auftrat und sich einen Namen machte. 2016 erhielt Lege mit „Die Tricks der Lebensmittelindustrie" seine erste eigene Sendung. 2019 startete dann "besseresser" - erst auf dem ZDF-YouTube-Kanal, dann auch im linearen TV. Die Zuschauer:innen schätzen die klaren Ansagen des Produkt-Testers.