Der Krimi-Hit ist zurück ZDF bestätigt neue Ermittlerin: Erste Infos zur 6. "Jenseits der Spree"-Staffel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock, Peter Falan P. Bekommen Robert Heffler (Jürgen Vogel, l.), Mavi Neumann (Aybi Era, M.) und ihre Kollegin Friederike Hanke (Philippa Jarke, r.) bei den Untersuchungen künftig Unterstützung? Bild: ZDF und Ludwig Franz

Robert Heffler (Jürgen Vogel) und seine Kollegin Mavi Neumann (Aybi Era) lösten in der ZDF-Serie "Jenseits der Spree" bereits viele aufregende Kriminalfälle. Die 5. Staffel ist am 24. Oktober 2025 angelaufen - und schon jetzt gibt es Informationen zu einer weiteren Staffel.

Die "Jenseits der Spree"-Dreharbeiten zur 6. Staffel rund um Berlin und Brandenburg laufen bereits. Noch ist nicht viel über den Inhalt der neuen Ausgaben bekannt. Auf einige Änderungen müssen sich Fans der Krimiserie jedoch gefasst machen.

ZDF bestätigt Team-Wechsel Robert Heffler (Jürgen Vogel) bleibt der Serie erhalten. Dessen Kollegin Mavi Neumann (Aybi Era) pausiert jedoch vorübergehend - sie absolviert eine Fortbildung und ist deshalb bei den neuen Folgen nicht im Einsatz. Benjamin Wortmann springt für sie ein, sorgt aber im Team für Unruhe. Zugleich übernimmt Philippa Jarke als Friederike Hanke erste Fahndungsaufgaben. Ihre Figur, so das ZDF, integriert sich schnell und bringt neue Energie ins Kommissariat. Ob sie künftig eine feste Größe in der Reihe bleibt, wird sich zeigen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information MEHR ZU JÜRGEN VOGEL Sieben Kinder von vier Frauen: So meistert Jürgen Vogel sein Patchwork-Leben

"Dahlmanns letzte Bescherung": In diesem Krimi spielt Jürgen Vogel bald mit

Lust auf noch mehr Krimis? Hier geht's zur Mediathek auf Joyn

"Jenseits der Spree" Staffel 6: Darauf können sich Fans freuen In den neuen Folgen wartet auf Heffler so manche Herausforderung. Denn sein Team steht vor gleich mehreren kniffligen Fällen: dem Mord an einem Stadion-Wachmann, dem mysteriösen Tod einer Frau am Spreeufer und einem alten Geheimnis, das ausgerechnet an Halloween ans Licht kommt. Während der Ermittler bei seinem Job alle Hände voll zu tun hat, schmieden seine drei Töchter eigene Pläne: Carlotta startet ihre Karriere bei der Polizei, Stella plant einen längeren Auslandsaufenthalt und Emmi beginnt eine Ausbildung als Sanitäterin. Wann das alles passiert und die 6. Staffel startet, wurde noch nicht verkündet. Voraussichtlich dürfte "Jenseits der Spree" abermals Bestandteil der ZDF-Freitagskrimi-Reihe werden. Seit dem 24. Oktober 2025 wird wöchentlich die 5. Staffel ausgestrahlt. Die neuen Folgen kannst du immer freitags ab 20:15 Uhr im ZDF oder im Joyn-Livestream sehen.