Abschied der Münchner "Tatort"-Kommissare Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec: Das ist über ihr Privatleben bekannt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Kriminalhauptkommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) sind bereit für ihren letzten Einsatz. Bild: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden

Am Osterwochenende heißt es Abschied nehmen, denn es läuft die letzte Doppelfolge der Münchner "Tatort"-Ermittler Leitmayr und Batic. Über drei Jahrzehnte prägten Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec das Erfolgsformat - aber wie sieht es eigentlich in ihrem Privatleben aus?

Den Reiz des "Tatort" machen auch die Beziehungen vom Publikum zu seinen Ermittler:innen aus - und viele der Kommissar:innen sind seit Jahren und Jahrzehnten dabei. So auch das Team aus Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), die seit 1991 in 99 Folgen mitgespielt haben. Ostern wird nun die 100. und damit letzte Episode des Erfolgsduos zu sehen sein. Während das Publikum über 30 Jahre mit den Ermittlern mitgefiebert hat, weiß man über das Privatleben der Schauspieler hingegen recht wenig.

"Tatort" kannst du kostenlos auf Joyn anschauen Immer sonntags um 20:15 Uhr im ARD-Livestream

Udo Wachtveitl: Freundschaft statt klassischer Beziehung Seine Rolle gilt als analytisch und ruhig, privat scheint Udo Wachtveitl jedoch ein eher unkonventionelles Leben zu führen. Ob der Schauspieler derzeit eine Partnerin an seiner Seite hat, ist nicht bekannt. Über seine Ex-Beziehung zu Lila Schulz spricht er hingegen ungewöhnlich offen. Statt Rosenkrieg und Stress pflegen die zwei ein modernes Miteinander. Trotz Trennung hat das einstige Paar ein freundschaftliches Verhältnis bewahrt, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wachtveitl ist sogar Patenonkel ihres Kindes. "Das ist ganz entspannt, und ich kann wirklich sagen, dass wir befreundet sind", sagt er gegenüber der Zeitschrift "Das Neue Blatt". Und betont, wie viel ihm die Rolle als Patenonkel bedeutet: "Es wird schwer, ein süßeres Patenkind zu finden." Die beiden sind der beste Beweis, dass Beziehungen auch nach ihrem Ende in anderer Form weiterbestehen können.

Miroslav Nemec: Mit dieser "Wilsberg"-Darstellerin war der "Tatort"-Kommissar zusammen Über Wachtveitls Kollegen gibt es deutlich mehr Informationen. Miroslav Nemec blickt auf mehrere Beziehungen zurück. In jungen Jahren war Nemec mit bekannten Schauspielkolleginnen liiert. In den frühen 1980er-Jahren führte er eine Beziehung mit Rita Russek, die vielen auch aus der Krimireihe "Wilsberg" bekannt ist. "Rita war bestimmt, entschlossen, eine Frau auf gleicher Ebene, die mit mir eine Beziehung geführt hat, die stark war, so wie ich es von zu Hause gewohnt war", erinnert er sich in der ARD-Doku "Lebenslinien". Später, in den 1990ern, war Janina Hartwig die Frau an seiner Seite. Die Beziehung hielt knapp fünf Jahre. "Ich war ein Fremdgänger und ich habe leichtfertig Dinge aufs Spiel gesetzt, Emotionen", sagte er 2019 über die Trennung. Über seine folgende Ehe ist nicht viel bekannt, außer, dass sie nur rund ein Jahr hielt und seine Tochter Nina daraus hervorging. Insgesamt ist Nemec Vater von zwei Töchtern. Seine wilden Zeiten scheinen hinter ihm zu liegen. Der "Tatort"-Kommissar ist mittlerweile seit rund 25 Jahren glücklich vergeben. 2013 heiratete er seine langjährige Partnerin Katrin Jäger, mit der er bereits seit 2000 in München zusammenlebt. Bei der Hochzeit war übrigens auch seine Ex-Freundin Rita Russek anwesend. Und nicht nur als Gästin: sie war sogar Nemecs Trauzeugin.