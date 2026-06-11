TV-Comeback ZDF holt Kurt Krömer zurück: Nach vier Jahren startet er mit dieser Show Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von C3 Newsroom Kurt Krömer kehrt mit einer neuen Show ins Fernsehen zurück – seine neue TV-Heimat ist das ZDF. Bild: APress

Vier Jahre lang war es ruhig um eine eigene TV-Show von Kurt Krömer. Jetzt meldet sich der Comedian überraschend zurück – und bekommt beim ZDF ein neues Format. Fans dürfen sich auf bekannte Krömer-Momente und frische Ideen freuen.

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Vier Jahre ohne eigene Fernsehsendung? Für Kurt Krömer ist damit jetzt Schluss. Der Berliner Comedian und Moderator bekommt eine neue Show und überrascht dabei mit einem Senderwechsel, den viele wohl nicht erwartet hätten. Nach langer TV-Pause zieht es Krömer zum ZDF. Dort soll er künftig bei ZDFneo und im Streamingangebot des Senders mit einem neuen Format an den Start gehen. Für seine Fans ist das eine Nachricht, auf die viele wohl schon lange gewartet haben.

Neue Bühne für Kurt Krömer Die Sendung trägt den Titel "Krömers letzte Stunde" und soll zunächst in vier Folgen produziert werden. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma btf, die unter anderem auch für erfolgreiche Fernsehsendungen wie "Neo Magazin Royale" verantwortlich zeichnet. Das Konzept klingt ganz nach dem 51-Jährigen. In jeder Ausgabe begrüßt er zwei Gäst:innen und führt sie durch einen Abend voller Gespräche, überraschender Momente, spielerischer Elemente und – ganz wichtig – Humor à la Krömer. Dabei soll nicht nur gelacht werden. Auch persönliche Themen und ernstere Gespräche bekommen ihren berechtigten Platz. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann beschreibt die Mischung gegenüber "DWDL.de" als typisch Krömer:

Etwas unberechenbar, lustig sowieso, aber auch mit einer guten Portion Ernsthaftigkeit. Oliver Heidemann

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Nach dem Ende von "Chez Krömer" beginnt ein neues Kapitel Für viele Zuschauer:innen ist die Rückkehr besonders spannend, weil Krömer zuletzt vor allem mit "Chez Krömer" verbunden wurde. Die Sendung lief mehrere Jahre erfolgreich im RBB und entwickelte sich schnell zu einem der ungewöhnlichsten Talkformate im deutschen Fernsehen. 2022 endete das Format jedoch nach sieben Staffeln und insgesamt 41 Folgen. Vor allem die letzte Ausgabe sorgte damals für Gesprächsstoff. Danach zog sich Krömer weitgehend aus dem klassischen Fernsehgeschäft zurück und konzentrierte sich auf andere Projekte. Unter anderem widmete er sich seinem Podcast "Feelings", der später ebenfalls eingestellt wurde. Im Fernsehen war er in den vergangenen Jahren vor allem als Gast in verschiedenen Unterhaltungsshows wie "LOL" oder "Wer stiehlt mir die Show" mit Joko Winterscheidt zu sehen.

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