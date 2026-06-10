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True Crime

"XY gelöst" heute im ZDF: Diese Cold Cases wurden doch noch aufgeklärt

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Moderator Sven Voss rekonstruiert in "XY gelöst" wahre Kriminalfälle, die erst Jahre später aufgeklärt werden konnten.

Bild: ZDF und Brand New Media

Spuren, die jahrzehntelang ins Leere führen. Ermittler:innen, die nicht aufgeben. Und moderne Forensik, die am Ende für überraschende Wendungen sorgt: "XY gelöst" zeigt auch 2026 wieder spektakuläre Kriminalfälle, die lange als unlösbar galten.

Alte Akten werden geöffnet, Spuren neu bewertet und scheinbar vergessene Hinweise plötzlich entscheidend. Genau darum geht es in "XY gelöst". Die ZDF-Reihe zeigt auch 2026 wieder, wie Ermittler:innen selbst nach vielen Jahren noch Täter:innen überführen können.

In insgesamt vier neuen Folgen nimmt Moderator Sven Voss die Zuschauer:innen mit hinter die Kulissen außergewöhnlicher Ermittlungen. Dabei wird deutlich, wie moderne DNA-Analysen, neue Zeugenaussagen und hartnäckige Polizeiarbeit selbst festgefahrene Fälle noch aufklären können.

Schau die beiden neuen Folgen "XY gelöst"

Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • XY gelöst

Begegnung mit einem Mörder

Verfügbar auf Joyn45 Min
Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • XY gelöst

Verhängnisvolle Vergangenheit

Verfügbar auf Joyn45 Min

Diese Sendetermine von "XY gelöst" stehen fest

Fans der True-Crime-Reihe können sich auf einen weiteren Themenabend freuen. Der beliebte TV-Sender ZDF zeigt jeweils zwei Folgen hintereinander. Die Termine im Überblick:

  • Mittwoch, 10. Juni 2026, 20:15 Uhr

  • Mittwoch, 10. Juni 2026, 21 Uhr

Wer nicht bis zur Ausstrahlung warten möchte, kann die Episoden bereits vorab in der ZDF-Mediathek ansehen.

"XY gelöst": Der Fall "Begegnung mit einem Mörder"

Eine Mutter wird in ihrem Zuhause nahe Worms getötet. Als die Fahnder:innen eintreffen, gibt es keine Hinweise auf einen gewaltsamen Einbruch.

Kurz nach der Tat begegnen die Kinder des Opfers einem unbekannten Mann. Diese Beobachtung entwickelt sich zu einem wichtigen Baustein der Ermittlungen. Mit einem Phantombild, zahlreichen Zeugenaussagen und viel Geduld versucht die Polizei, das Puzzle Stück für Stück zusammenzusetzen.

Mehr zur Geschichte der "XY"-Reihe:

"XY gelöst": Der Fall "Verhängnisvolle Vergangenheit"

Die letzte Episode führt die Zuschauer:innen nach Nordrhein-Westfalen. Dort wird ein 61-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Wertgegenstände und sein Auto sind verschwunden.

Die Ermittler:innen verfolgen zahlreiche Spuren, doch zunächst bleibt der/die Täter:in unerkannt. Erst viele Jahre später ermöglichen moderne kriminaltechnische Methoden neue Erkenntnisse. Eine DNA-Auswertung bringt plötzlich Bewegung in den Fall und sorgt für eine überraschende Entwicklung.

Sven Voss blickt hinter die Ermittlungsarbeit

Seit 2022 zeigt Sven Voss in "XY gelöst", wie komplexe Mordermittlungen tatsächlich ablaufen. Die Reihe konzentriert sich nicht auf ungelöste Verbrechen, sondern auf Fälle, die dank neuer Technologien und beharrlicher Polizeiarbeit letztlich aufgeklärt werden konnten.

Gerade diese Mischung aus echten Kriminalrecherchen, persönlichen Schicksalen und überraschenden Wendungen macht die ZDF-Reihe für viele Zuschauer so spannend.

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