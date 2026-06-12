Nach zwei Jahrzehnten
"Zürich-Krimi"-Star Ina Paule Klink: Darum stieg sie bei "Wilsberg" aus
Aktualisiert:von Anna Tiefenbacher
Über 20 Jahre lang gehörte Ina Paule Klink fest zur "Wilsberg"-Familie. Als Alex Holtkamp, Patentochter des Münsteraner Privatdetektivs Georg Wilsberg, war sie seit 2000 Teil der beliebten ZDF-Krimireihe. 2021 war für die Schauspielerin dann Schluss.
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Leiser Abschied nach 20 Jahren
Klinks letzte Folge als Alex Holtkamp war "Überwachen und belohnen", die 2021 ausgestrahlt wurde. Es gab keinen großen Serientod, kein anderes dramatisches Ende: Ihr Abschied fiel eher leise aus, beziehungsweise fand eigentlich gar nicht statt. Denn beim nächsten Fall war die Anwältin einfach nicht mehr dabei, eine Erklärung gab es nicht. Gegenüber der "Bild" erklärte Ina Paule Klink damals, ihr Ausstieg habe sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Die Crew sei über die Jahre wie eine zweite Familie für sie geworden. Gerade deshalb sei der Schritt nicht leicht gewesen. Das ZDF bestätigte damals, dass die Schauspielerin "Wilsberg" auf eigenen Wunsch verlassen habe.
Es ist schwer, ein sicheres Nest zu verlassen und zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Aber genau das wollte ich.
Weitere Gründe für den "Wilsberg"-Ausstieg
Klinnk hatte noch weitere Gründe für ihren Abschied nach zwei Jahrzehnten, auch einen ganz praktischen: Die Dreharbeiten zu "Wilsberg" und "Der Zürich-Krimi" überschnitten sich häufig. Da sie in beiden Reihen regelmäßig vor der Kamera stand, sei die Planung extrem aufwendig gewesen und sie habe enorm viel Zeit im Flugzeug oder in der Bahn verbracht.
Ganz aus dem Krimi-Genre hatte sich Ina Paule Klink also nicht verabschiedet, im erwähnten ARD-Format "Der Zürich-Krimi" ist sie seit 2016 an der Seite von Christian Kohlund zu sehen. Sie spielt auch hier wieder eine Anwältin: Dominique Kuster ist die Kanzleipartnerin des "Anwalts ohne Lizenz" Thomas Borchert.
Ina Paule Klink wollte außerdem mehr Zeit für anderes haben, nicht nur für andere Rollen, auch für Musikprojekte: Unter dem Künstlernamen Paule veröffentlicht sie regelmäßig Songs.
Auch wenn sie selbst nur wohlwollend auf die Zeit bei "Wilsberg" zurückblickt und sich sicher ist, dass der Abschied die richtige Entscheidung für sie war: Für Fans war ihr Ausstieg natürlich trotzdem ein Einschnitt. Denn Alex Holtkamp war über Jahre mehr als nur der juristische Sidekick von Wilsberg: Sie gehörte zum Herz der Reihe.
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