Prominente Gastauftritte
Nach Matthias Killing: Diese deutschen Stars wünscht sich der "Landarztpraxis"-Cast als Nächstes
Veröffentlicht:von Charlotte Knörzer
Nach dem Gastauftritt von Matthias Killing verraten die "Landarztpraxis"-Stars im exklusiven Joyn-Interview, wen sie als Nächstes am Set sehen wollen. Zwei große Namen stehen ganz oben auf der Wunschliste.
Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar
Matthias Killing am Set: Der Moderator als Gaststar
Eigentlich ist Matthias Killing als "SAT.1-Frühstücksfernsehen"- und zukünftiger "The Voice"-Moderator ein Vollprofi vor der Kamera - als Schauspieler betritt er mit seinem Gastauftritt in der "Landarztpraxis" allerdings Neuland. Umso aufregender war sein Debüt als Schauspieler in seiner Lieblingsserie. Vor dem Dreh gesteht er, wie nervös er war: „Auf einer Skala von eins bis zehn: Ich bin zwölf aufgeregt."
Was die Serie für den Gast-Star bedeutet
Für den Moderator hat die Serie auch eine besondere persönliche Bedeutung: In den letzten Monaten vor ihrem Tod schauten Killing und seine Mutter gemeinsam die "Landarztpraxis". Vor allem die malerischen Bergszenen seien in diesen Momenten für sie schön gewesen. "Das wird mich - neben vielen anderen Dingen natürlich - für immer an sie erinnern" sagt der Gast-Star.
Im idyllischen Wiesenkirchen am bayerischen Schliersee spielt Killing sich selbst. Der "Landarztpraxis"-Cast ist sich einig: als prominenter Gast hat Killing einen starken Auftritt abgeliefert. Fenja Gerhardter, die in der Serie Feli Marino spielt, resümiert: Der Moderator kann wiederkommen! "Bergretter Emilio" Gioele Viola weiß auch schon, in welcher Rolle: entweder als Arzt oder als Kollege in der Bergrettung.
Diese Stars stehen hoch im Kurs
Wer könnte nach Matthias Killing den nächsten prominenten Gastauftritt hinlegen? Im Interview mit Joyn verrät Alexander Milo - in der Serie als Familienvater Julian Gerlach bekannt: "Alexandra Neldel würde ich mir wünschen. Die könnte doch mal bestimmt vorbeikommen, oder?" Beim "Verliebt in Berlin"-Star ist sich der Cast der "Landarztpraxis" einig: Neldel wäre der perfekte Promi-Besuch in Wiesenkirchen.
Auch ein zweiter bekannter Name fällt im Interview: Alexander Milo würde sich über Henning Baum freuen. So beschreibt der Serien-Papa den Hauptdarsteller der Kultserie "Der letzte Bulle":
Kerniger Typ - den könnte ich mir bei den Bergrettern vorstellen.
Henning Baum würde als Bergretter andere Bergretter retten - so ein Typ sei das, findet Milo. Mit einem Blick auf seinen Kollegen Gioele Viola fügt er hinzu: "Der würde dich retten!"
Ob sich die Wünsche des Casts erfüllen, bleibt abzuwarten. Was aber Matthias Killing alles bei seinem Schauspiel-Debüt erlebt und wie er sich in die Dorfidylle von Wiesenkirchen einfügt, kannst du dir in dieser Folge anschauen:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
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