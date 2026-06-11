Schon im Fußballfieber? "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Karen Heinrichs überrascht mit WM-Beichte Aktualisiert: Vor 32 Minuten von C3 Newsroom Matthias Killing und Karen Heinrichs tauschen sich in ihrem Podcast darüber aus, wie unterschiedlich sie auf den WM-Start blicken. Bild: SAT.1

Matthias Killing fiebert dem Auftaktspiel entgegen, während Karen Heinrichs die Begeisterung noch nicht ganz teilt. Im gemeinsamen Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" sprechen die beiden über Fußball, Familientraditionen und warum bei Karin das WM-Gefühl nicht aufkommen möchte.

Noch bevor der erste Ball rollt, gehen die Meinungen bereits auseinander. Während sich Matthias Killing kaum bremsen kann, blickt Karen Heinrichs dem Start der Fußball-WM deutlich gelassener entgegen. Im gemeinsamen Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" sprechen die beiden Moderatoren des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" über ihre ganz persönlichen WM-Gefühle. Schnell wird klar: Die Vorfreude könnte unterschiedlicher kaum sein.

Matthias Killing zählt schon die Stunden Der 46-Jährige plant gemeinsam mit seinem Sohn bereits die ersten Fernsehabende und fiebert dem Eröffnungsspiel entgegen. Besonders die gemeinsame Zeit macht das Turnier für ihn so besonders. Selbst wenn am nächsten Morgen Schule ansteht, soll die erste Partie unbedingt geschaut werden - wenn sein Sohn das möchte. Die Begeisterung kann er kaum verbergen:

Ist dir damit beantwortet, was diese Fußball-WM für mich bedeutet? Ich freue mich darauf wie ein Schnitzel! Matze

Auch das familieneigene Tippspiel gehört für ihn fest zur Weltmeisterschaft dazu. Dort wird nicht einfach geraten – der Sportfan möchte die Spiele genau analysieren und möglichst als Sieger hervorgehen.

Karen Heinrichs vermisst das besondere Gefühl bei der WM Bei Karen Heinrichs sieht die Sache aktuell noch anders aus. Die Moderatorin gibt offen zu, dass sie diesmal deutlich weniger Fußball-Leidenschaft verspürt als bei früheren Turnieren.

Ich habe übrigens in dieser Fußball-WM so wenig Leidenschaft wie noch nie. Karen Heinrichs

Im Vergleich zur Heim-WM 2006 fehlt ihr derzeit das große Kribbeln. Matthias Killing aka Matze überrascht das nicht: Für ihn bleibt die Weltmeisterschaft 2006 bis heute etwas ganz Besonderes. Dabei erinnert sich seine Kollegin durchaus an Zeiten, in denen sie völlig im Fußballfieber war. Während ihrer Zeit beim Radio ging ihre Begeisterung sogar so weit, dass sie einem Nationalspieler einen ganz besonderen Platz widmete. Die Beichte kommt völlig unerewartet:

Es gab Fußball-WMs, Matze, da hab ich im Radio, als ich da noch gearbeitet hab, mir einen Schweinsteiger-Schrein aufgebaut. Karen Heinrichs