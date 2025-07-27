10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 7: Suzanne & Alison
44 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Suzanne und Alison verwandeln sich innerhalb von zehn Tagen in völlig neue Menschen. Die beiden Frauen bekommen nicht nur einen anderen Dresscode verpasst, sondern auch ein nagelneues Styling. Das Ergebnis hält für sie eine riesengroße Überraschung bereit.
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International