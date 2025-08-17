10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 13: Mary & Michelle
44 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Mary und Michelle steht eine umfangreiche Veränderung bevor. Mit der Unterstützung einiger Beauty-Docs sind die beiden Frauen kaum wiederzuerkennen.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International