Staffel 2Folge 6vom 20.07.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 6: Deborah & Umi
43 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Deborah und Umi sind nach ihrer Verwandlung nicht wiederzuerkennen. Wie fühlen sich die Frauen nach dieser Transformation? Und sind die beiden zufrieden mit ihrem neuen Look?
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International