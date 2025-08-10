Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 12vom 10.08.2025
44 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

Zohrah und Jo wünschen sich eine Verwandlung der besonderen Art. Die beiden Frauen durchleben eine Transformation, die sie um einige Jahre jünger wirken lässt. Können sich Zohrah und Jo am Ende auch mit ihrem neuen Look identifizieren?

