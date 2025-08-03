Staffel 2Folge 10vom 03.08.2025
LisaJetzt kostenlos streamen
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 10: Lisa
44 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Lisa freut sich auf ihr ausgiebiges Beauty-Makeover. Das Ergebnis überrascht nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Liebsten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International