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100 % Hotter - Make Me Over

Weniger Mama mehr Mode

sixxStaffel 1Folge 1vom 12.07.2026
Weniger Mama mehr Mode

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100 % Hotter - Make Me Over

Folge 1: Weniger Mama mehr Mode

45 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Die 30-jährige Jodie bekam schon früh ihr erstes Kind und war dementsprechend mit ihren mütterlichen Pflichten beschäftigt. Nun will sie endlich wieder Frau sein und ihren Look von bequem in flippig verändern. Auch Keisha ist eine junge Mutter, die bereit ist, ihre Sexiness mit dem richtigen Make Over wiederzuentdecken.

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