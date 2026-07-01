Weniger grau mehr GlanzJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Make Me Over
Folge 3: Weniger grau mehr Glanz
44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 6
Heute kümmern sich die Style-Experten um das Make Over von Künstlerin Hannah, die in ihren schwarzen, weiten Klamotten versinkt. Die zweifache Mama Molly will sich hingegen wieder begehrenswert fühlen und ihrer bequem-praktischen Alltagskleidung entschwinden.
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100 % Hotter - Make Me Over
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fremantle Media Enterprises Ltd.