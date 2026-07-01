Weniger schüchtern mehr sexyJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Make Me Over
Folge 2: Weniger schüchtern mehr sexy
44 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6
Heute verpassen die Stylisten der hauptsächlich Sweatshirts und Baggypants tragenden Luxshanaa einen neuen Look. Die 25-Jährige braucht definitiv mehr Glamour in ihrem Leben. Der 21-jährige Student Matt langweilt indes mit seinem einfallslosen Shirt-und-Jeans-Look. Der Junge braucht mutigere Outfits, Pep und Farbe!
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100 % Hotter - Make Me Over
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fremantle Media Enterprises Ltd.