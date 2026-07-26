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100 % Hotter - Make Me Over

Weniger Flodder mehr Flair

sixxStaffel 1Folge 6vom 26.07.2026
Weniger Flodder mehr Flair

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Folge 6: Weniger Flodder mehr Flair

44 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Heute betreuen die Stylisten eine Mutter, die zwischen ihren drei Jobs und den Kindern keine Zeit für sich selbst und die Pflege ihres Äußeren findet. Auch der Outdoor-Trainer Matt braucht die Hilfe der Experten, um von seinen Teenager-Klamotten loszukommen und in seriöseren männlichen Outfits eine stärkere Präsenz zu zeigen.

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