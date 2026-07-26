Weniger Flodder mehr FlairJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Make Me Over
Folge 6: Weniger Flodder mehr Flair
44 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Heute betreuen die Stylisten eine Mutter, die zwischen ihren drei Jobs und den Kindern keine Zeit für sich selbst und die Pflege ihres Äußeren findet. Auch der Outdoor-Trainer Matt braucht die Hilfe der Experten, um von seinen Teenager-Klamotten loszukommen und in seriöseren männlichen Outfits eine stärkere Präsenz zu zeigen.
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100 % Hotter - Make Me Over
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fremantle Media Enterprises Ltd.