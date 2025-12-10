Tag 70: Zurück in die ZivilisationJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 70: Tag 70: Zurück in die Zivilisation
27 Min.Ab 12
Der verregnete, trübe Morgen macht es Johannes einfacher, sein Experiment abzubrechen. Er nimmt aber Abschied mit dem Gefühl, dass er Lust hätte, das Ganze noch einmal anders zu machen. Dann geht es ab nach Hause. Erste Station: Badezimmer!
