Tag 59: Winter Wunderland: "So habe ich mir das vorgestellt"
100 TAGE AUTARK
Folge 59: Tag 59: Winter Wunderland: "So habe ich mir das vorgestellt"
26 Min.Ab 12
Der erste Schnee löst Freude bei Johannes aus, er macht es sich in seiner Hütte gemütlich und beobachtet stundenlang einen Eisvogel. Die Fotos können sich auf jeden Fall sehen lassen! Am Abend wird auch noch die Post von Zuschauern geöffnet.
