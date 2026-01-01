Zum Inhalt springenBarrierefrei
100 TAGE AUTARK

Lauter letzte Male und überraschender Besuch

Lauter letzte Male und überraschender Besuch

100 TAGE AUTARK

Folge 69: Lauter letzte Male und überraschender Besuch

26 Min.Ab 12

Schmerzen beim Schlucken, allgemeine Mattigkeit: Johannes befürchtet, dass er sich eine Mandelentzündung geholt hat. Einen Tag vor seiner Rückkehr zur Zivilisation und zu ordentlichem Essen nervt ihn das so richtig. Klar, dass er den letzten Tag des Autark-Experiments entsprechend ruhig angehen will. Da hilft es, dass überraschend Besuch vor der Hütte steht ...

