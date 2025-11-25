100 TAGE AUTARK
Folge 55: Tag 55: Auf Sparflamme
21 Min.Ab 12
Johannes will sich nach den anstrengenden letzten Tagen etwas Ruhe gönnen. Mehr als ein bisschen kochen, lesen und ein Check der Lebensmittelvorräte soll es heute nicht werden. Die Bestandsaufnahme bei Äpfeln, Nüssen und Kartoffeln ist ernüchternd.
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH