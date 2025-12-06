Tag 66: Es geht ans EingemachteJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 66: Tag 66: Es geht ans Eingemachte
19 Min. Ab 12
Das Leben autark in der Natur bringt Johannes allmählich an seine Grenzen. Rückenschmerzen, tristes Wetter und mangelnde Energie setzen ihm zu. Er beschließt, sich die nächsten Tage darauf zu konzentrieren, mindestens 2000 Kilokalorien zu sich zu nehmen. Und dafür geht es buchstäblich ans Eingemachte ...
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH