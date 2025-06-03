Folge vom 03.06.2025
Brennpunkt NachtschichtJetzt kostenlos streamen
110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 03.06.2025: Brennpunkt Nachtschicht
45 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Mehrere Augenzeugen haben an einer U-Bahnstation einen Mann mit einem Messer gemeldet, der einen Irokesenschnitt trägt. Die Einsatzkräfte müssen in Hannover schnell handeln und den Verdächtigen ausfindig machen, bevor er eine Gefahr für Hunderte Menschen in der Umgebung darstellt. Die Verkehrspolizei hat derweil einen Senior im Visier, der durch seine Fahrweise auffällt. Hat der Mann sein Vehikel unter Kontrolle? Und Beamte der Motorradstaffel patrouillieren auf der Autobahn. Dort ignoriert der Fahrer eines Kleintransporters die Anweisungen der Polizei.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.