110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 05.08.2025: Verfolgungsjagd auf der Autobahn
Folge vom 05.08.2025
Die Gesetzeshüter lotsen auf der Autobahn einen Lkw auf einen Rastplatz. Doch der Brummi-Fahrer ignoriert auf der A2 die Anweisungen der Polizei und verpasst die Ausfahrt. Warum will sich der Mann einer Kontrolle entziehen? Hat er etwas zu verbergen? Die Beamt:innen treten aufs Gaspedal, um das Fahrzeug möglichst schnell einzuholen. Und alkoholisiert einen E-Scooter zu lenken, ist ebenfalls keine gute Idee. Ein Test zeigt deutlich: Der Verkehrssünder hat mehr intus als ein Feierabendbier. Bei seiner Befragung räumt er auch den Konsum von Cannabis ein.
