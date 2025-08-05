Zum Inhalt springenBarrierefrei
110 Hannover - Im Visier der Polizei

Verfolgungsjagd auf der Autobahn

DMAXFolge vom 05.08.2025
Verfolgungsjagd auf der Autobahn

110 Hannover - Im Visier der Polizei

Folge vom 05.08.2025: Verfolgungsjagd auf der Autobahn

44 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Die Gesetzeshüter lotsen auf der Autobahn einen Lkw auf einen Rastplatz. Doch der Brummi-Fahrer ignoriert auf der A2 die Anweisungen der Polizei und verpasst die Ausfahrt. Warum will sich der Mann einer Kontrolle entziehen? Hat er etwas zu verbergen? Die Beamt:innen treten aufs Gaspedal, um das Fahrzeug möglichst schnell einzuholen. Und alkoholisiert einen E-Scooter zu lenken, ist ebenfalls keine gute Idee. Ein Test zeigt deutlich: Der Verkehrssünder hat mehr intus als ein Feierabendbier. Bei seiner Befragung räumt er auch den Konsum von Cannabis ein.

