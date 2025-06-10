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Der Drive-by Mittelfinger

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110 Hannover - Im Visier der Polizei

Folge vom 10.06.2025: Der Drive-by Mittelfinger

44 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Die Beamten der „Polizeiinspektion Besondere Dienste“ sind bereits im Morgengrauen auf Hannovers Straßen unterwegs. Und es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. In der Fußgängerzone prügeln sich angetrunkene Männer. Die Raufbolde begegnen den Einsatzkräften mit wenig Respekt. Danach machen sich die Gesetzeshüter auf den Weg zu einer Privatwohnung. Dort wurde offenbar eine Frau bedroht und geschlagen. Und die Fahrradstaffel hat in Niedersachsen Raser im Visier. Bereits auf dem Weg zum Kontrollpunkt „stolpern“ die Polizist:innen über mehrere Verkehrssünder.

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