112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 19.11.2019: Feuer im Kaufhaus
44 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12
Die Feuerwehr rückt in Hagen zum Einsatz aus. Denn dort brennt es in einem Geschäftshaus, in dem mehrere Arztpraxen untergebracht sind. Beim Löschen dürfen die Lebensretter keine Zeit verlieren. In Flensburg treibt unterdessen ein Brandstifter sein Unwesen. Beim folgenden Alarm bekommen es die Notfallhelfer zudem mit einem hilflosen Falkenküken zu tun. Und die Gießener Feuerwehr unterstützt an einer Unfallstelle in Hessen den Rettungsdienst. Ein Motorrad ist mit hoher Geschwindigkeit auf einen Pkw geprallt. Der Zweiradfahrer schwebt in Lebensgefahr.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
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