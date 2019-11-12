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112: Feuerwehr im Einsatz

Dramatische Menschenrettung

DMAXFolge vom 12.11.2019
Dramatische Menschenrettung

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 12.11.2019: Dramatische Menschenrettung

44 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12

In Flensburg brennt ein Mehrfamilienhaus. Ein Zimmer steht lichterloh in Flammen und im Treppenhaus des Gebäudes breitet sich giftiger Rauch aus. Elf Mieter sind in ihren Wohnungen gefangen. Deshalb fahren die Rettungskräfte vor Ort die Drehleiter aus, während der Angriffstrupp bei Temperaturen von über 500 Grad Celsius zum Brandherd vorrückt. In Gießen muss die Feuerwehr unterdessen einen Pkw löschen. Im Kofferraum des Wagens befinden sich Spraydosen, die explodieren könnten. Und in Kaiserslautern qualmt es aus dem Sammelbehälter einer Kehrmaschine.

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