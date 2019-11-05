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112: Feuerwehr im Einsatz

Der Nebel des Grauens

DMAXFolge vom 05.11.2019
Der Nebel des Grauens

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 05.11.2019: Der Nebel des Grauens

45 Min.Folge vom 05.11.2019Ab 12

Ein schwerer Verkehrsunfall hält die Feuerwehr am Hagener Kreuz in Atem. Ein Lkw hat zu spät gebremst und einen Pkw unter einen Sattelschlepper geschoben. Der Fahrer des Brummis ist in seinem Führerhaus eingeklemmt. In Gießen strömt derweil aus einem Tank wabernder Nebel aus. Um die Gefahrenlage einschätzen zu können, müssen die Einsatzkräfte schnellstmöglich klären, um welches Gas es sich handelt. Und in Flensburg steht eine Atemschutzübung auf dem Programm. Dort müssen die Lebensretter eine Feuerprobe im 600 Grad heißen Brandcontainer meistern.

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